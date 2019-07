Les Américains titrés au fleuret, les sabreuses russes sacrées

Les Etats-Unis ont été sacrés champions du monde de fleuret par équipes en battant la France en finale des Mondiaux de Budapest 45 touches à 32, mardi en Hongrie.

Les N.1 mondiaux Gerek Meinhardt, Alexander Massialas, Race Imboden et Miles Chamley-Watson, vice-champions du monde en 2018, ont pris les devants dès le premier relais, pour ne plus jamais les quitter.

Le fleuret par équipes est la seule compétition qui a rapporté des médailles à la délégation américaine à Budapest, avec le bronze obtenu par les dames, lundi.

L'Italie a pris la médaille de bronze en battant la Russie 45 à 32 dans la petite finale.

La Belgique, battue 45-34 par la Grande-Bretagne dans le tableau de 32 lundi, se classe 21e.

Chez les dames, la Russie a été sacrée championne du monde de sabre par équipes en battant la France 45 touches à 40 en finale.

La vice-championne du monde en individuel Sofia Velikaïa et ses équipières Yana Egorian, Olga Nikitina et Sofia Pozdniakova prennent leur revanche contre les Françaises, qui les avait battues l'an passé aux Mondiaux à Wuxi, et se placent à un an des Jeux olympiques.