Le Tuto, ski alpin : quelles sont les différentes disciplines du ski alpin ? - 14/02/2021 Descente, Super G, slalom géant, slalom, quatre disciplines majeures dont on ne connaît pas toujours les spécificités. Entre les différences de dénivelé et la fréquence des portes à franchir, chaque discipline a ses caractéristiques propres. Cette semaine, dans le Tuto, on vous aide à décrypter les diverses variantes du ski alpin.