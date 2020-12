Le Team Borlée passe à la VAL – Chronique d'un divorce annoncé et inévitable

Le clan Borlée va passer sous l’égide de la VAL, la Ligue flamande d’athlétisme, à partir du 1er janvier 2021. Jacques Borlée l’a annoncé vendredi lors d’une visioconférence de presse en compagnie de Ben Weyts, ministre flamand des Sports, et de Rutger Smith, coordinateur du sport de haut niveau à la VAL.



Jonathan, Kevin et Dylan Borlée, ainsi que Camille Laus et Hanne Claes vont donc changer d’environnement à quelques mois à peine des Jeux Olympiques de Tokyo.

Les relations entre Jacques Borlée et la LBFA, l’aile francophone de l’athlétisme belge, ont toujours été délicates. Les dirigeants et les directeurs techniques se sont succédé, la tension est restée.



Les premiers éclats de voix publics (en coulisses la relation était déjà tendue) remontent à 2012 quand la Ligue a accusé Jacques Borlée d’avoir "débauché" Adrien Deghelt, le spécialiste du 110 m haies, coaché jusque-là par Jonathan Nsenga (entraîneur fédéral payé par la Ligue).



Un premier épisode qui sera loin d’être le dernier. Au fil du temps, le ton s’est durci et les différends ont été réglés devant les tribunaux.

En février 2014, Jacques Borlée avait attaqué en justice la LBFA car celle-ci refusait de lui payer sa rémunération pour l’ensemble de l’année 2013. La Ligue justifiant sa position par le fait que le coach du 4X400m n’avait pas signé son contrat. Un "contrat de subordination", rétorquait le père de la fratrie. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et Pierre-Olivier Beckers étaient alors intervenus, souhaitant le maintien de Jacques Borlée à la tête du relais 4x400 mètres dans l’optique des Jeux Olympiques 2016.

Fin mars 2014, Kevin et Jonathan ont même quitté le relais l’espace d’un mois, le temps pour Jacques Borlée et la LBFA de mettre un terme à leurs différends et de concrétiser une nouvelle collaboration jusqu’aux JO de Rio.

En août 2017, le père Borlée avait regretté son contrat d’un an seulement, "chagriné de ne toujours pas avoir la confiance de sa fédération". Il avait déjà déclaré "ne plus vouloir vivre dans le conflit", désireux de "mettre les athlètes au centre de ses préoccupations".

Enfin, le climax a été atteint en mars 2019 après les déclarations de la LBFA, quatre jours après le 5e titre continental en salle des Tornados, qui estimait qu’il "n’était plus possible de travailler avec M. Jacques Borlée".



Elle reprochait à l’entraîneur ses propos tenus lors de la polémique liée à la convention que la Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA) voulait faire signer aux athlètes avant l’Euro d’athlétisme en salle de Glasgow et de l’affaire du maillot de Nafi Thiam lors de l’Euro de Berlin en 2018.

Dans la foulée, Jacques Borlée n’avait pas hésité à menacer, une nouvelle fois, de passer avec armes et bagages à la Ligue flamande.

La médiation du Ministre francophone des Sports de l’époque, Rachid Madrane, et du COIB avait permis d’aplanir cette fois encore les tensions. Jacques Borlée signait alors un contrat le liant à la LBFA, mais aussi à la VAL, comme entraîneur individuel et du relais 4X400 jusqu’en décembre 2020.



Malgré ses tentatives d’apaisement. Tout n’a pas été réglé. Une plainte "pour détournement, faux et usage de faux et abus de confiance" a été déposée par la LRBA et vise Ludwig De Clercq, l’ancien manager de la famille. Il existe aussi un contentieux entre les jumeaux et la fédération au sujet des primes rapportées par le relais.



La réélection pour 4 ans de Thomas Lefebvre à la tête de la Ligue a été l’élément déclencheur.



Borlée et Lefebvre ne se sont jamais entendus, Jacques avait d’ailleurs ouvertement soutenu Bernard de Longueville, l’autre candidat à la présidence.



Ne souhaitant pas continuer à travailler (cohabiter) avec Lefebvre, le Team Borlée a préféré mettre le cap au Nord. La menace, si souvent brandie au cours de la relation tumultueuse entre le clan Borlée et la LBFA, a été mise à exécution.



Le passif était trop lourd pour envisager une autre issue.