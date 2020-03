Le sport US en hibernation, pense déjà à la suite des opérations

Ces derniers jours, les principales ligues US se sont toutes mises en pause, avec plus ou moins d’entrain. Mais déjà, se pose la question de l’après Coronavirus. Comment débuter ou reprendre les compétitions ? Quid des drafts ? Si les sportifs sont à l’arrêt complet, les coulisses sont en ébullition.

NBA, MLS, NHL… Et maintenant NASCAR

La crise sanitaire actuelle a déjà contraint les principales ligues US à stopper toute activité. Parmi celle-ci, citons les plus célèbres comme la NBA (basket-ball), la NHL (hockey sur glace), la MLS (football) ou la MLB (baseball), dont la compétition n’a pas encore commencé mais dont les camps d’entraînement d’avant-saison ont été reportés.

Depuis hier soir, le sport moteur s’est également mis sur en mode pause longue durée. Ainsi, le très populaire championnat américain de courses automobiles NASCAR a annoncé une interruption jusqu’au 9 mai alors que, dans un premier temps, seules courses, à Atlanta (15 mars) et à Miami (22 mars), avaient été reportées.

Si les organisateurs restent prudents sur la reprise effective du championnat au 9 mai, à cette date, pas moins de sept courses auront été reportées voire annulées.

Les drafts annulés, reportés ou modifiés ?

Autre moment fort dans une saison Américaine : les drafts, soit la sélection des meilleurs joueurs universitaires par les clubs professionnels. La Ligue nationale de football américain (NFL) prévoyait d’organiser cet évènement majeur (qui attire généralement des centaines de milliers de fans là où elle se déroule) dans le courant du mois d’avril, à Las Vegas.

Or, si elle devrait bien avoir lieu, elle se tiendra à huis clos. "Cette décision reflète notre plus haute priorité : la santé et la sécurité de tous les fans et citoyens", a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, pour justifier cette mesure exceptionnelle même si cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce par plusieurs casinos et hôtels de Las Vegas de leur fermeture, afin d’éviter la propagation du Covid-19.

Côté féminin, la WNBA, le championnat de basket Nord-Américain, n’a pas encore pris de position quant à la tenue du draft, initialement prévu le 17 avril prochain. Pour rappel, le début de saison est fixé au 15 mai alors que deux Belgian Cats, Emma Meesseman (Washington Mystics) et Julie Allemand (Indiana Fever), doivent disputer la saison 2020.