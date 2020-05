"Le sport et le football ne vivent pas dans une bulle... le risque zéro n'existe pas"

Oui. En période de Covid-19 , on fait face à plusieurs problématiques fondamentales. La pandémie se déplace, d’un endroit à un autre. Et elle évolue également à des rythmes différents. Dans ce contexte, chaque personne qui se déplace ou qui voyage le fait selon un " risk assesment ". Dès lors, il faut mettre à jour cette fameuse évaluation des risques en suivant l’évolution de la pandémie et les mesures prises pour en atténuer les effets (comme la distanciation ou les gestes barrière par exemple). La difficulté est que ces données ne sont pas constantes, elles doivent être systématiquement revues en fonction de l’évolution de la pandémie.

La pandémie due au Covid-19 a chamboulé la vie de chaque citoyen. Le pratique du sport et le rapport aux événements sportifs de grande ampleur n’y échappent pas. Il va falloir que l’on apprenne à vivre longuement avec le virus, "cette pandémie va traverser nos sociétés mais elle laissera probablement de nouvelles façons de faire. Tous les gestes barrières qui nous semblent anormaux aujourd’hui deviendront la norme demain", cette affirmation émane du docteur Maurizio BARBESCHI. Et elle résume parfaitement ce qui nous attend peut-être à l’avenir dans un stade ou lors d’un concert. Une phrase lourde de sens mais fruit d’une longue expérience dans le domaine. Au sein de la communauté scientifique, l’expertise de ce professeur italien fait l’unanimité. Ce fan de rugby est le spécialiste scientifique de l’ OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) qui dirige l’équipe pour la préparation et les rassemblements de masse. Le Dr Barbeschi conseille fédérations et organisateurs. En 2015, il a encadré la Coupe d’Afrique des Nations en pleine épidémie d’Ebola. C’est donc l’interlocuteur privilégié pour nous aider à comprendre comment appréhender cette problématique complexe. Il va peut-être falloir réinventer notre façon d’aller au stade et de vivre le sport.

L a question taraude tous les fans de sport. A partir de quand les événements sportifs de masse seront à nouveau possibles dans notre pays (et accessoirement dans le monde) ? Selon nos confrères du "Het laatste nieuws", il semble que le ministre flamand en charge du Sport, Ben Weyts (N-VA), et ses collègues au sein des autres communautés auraient déjà préparé un plan pour que de tels événements puissent avoir lieu à partir du 1er septembre. Une information que n’a pas voulu confirmer la Ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny.

"Faire du cas par cas pour chaque événement"

Quand pourront, à nouveau, avoir lieu les manifestations sportives ou les grands rassemblements ?

Il faut faire du cas par cas. En appliquant cette fameuse grille d’évaluation des risques… " On peut rejouer en juillet en Bavière ou en Norvège ? Au football ou au golf ? " Cela faire une grande différence. Il faut savoir quelles mesures d’atténuation seront d’application à ce moment de la pandémie, dans ce sport et en cet endroit précis.

Chaque sport, chaque événement possède un public différent. Si on prend l’exemple du Tour de France… Il se déplace, suit un parcours le long d’une route, il traverse des villages habités par des populations hétéroclites. Le Tour, ce n’est pas que la France ! Les coureurs, les équipes viennent du monde entier.

Le même raisonnement s’applique aussi au championnat belge de football. Certes, il se déroule en Belgique mais il n’y a pas que des joueurs belges, de nombreux étrangers sont également présents. Donc, on ne peut pas faire de généralités. Il faut une vision plus précise, spécifique.

Comment décide-t-on d’une reprise des activités ?

L’OMS fournit depuis toujours, aux fédérations et aux organisateurs les grilles d’évaluation des risques et les mesures de précaution préconisées. Mais, " quels types de protocoles ? Quelles mesures de distanciation ? " Toutes ces mesures pratiques mises en œuvre ne peuvent l’être que localement. Le niveau de risques est différent s’il s’agit d’un match de basket entre adultes ou d’une compétition de skate-board pour enfants.

Il faut faire du cas par cas et encore plus spécifiquement pour le sport amateur… Quelles sont les difficultés avant d’autoriser la reprise du sport amateur ?

Quand on court dans un parc ou lorsque l’on joue un match en amateur, il faut pouvoir affiner le plus possible le tableau de risques parce qu’il s’agit de petits événements. Pas d’un match de Ligue des Champions ou du tournoi de Wimbledon. Si vous voulez jouer au tennis dans le club de votre quartier et bien, il faudra évaluer au préalable quelles sont les mesures d’atténuation en vigueur à ce moment-là, en cet endroit précis pour ce type d’événement.

" Vous jouez en indoor ou en extérieur ? Les vestiaires sont-ils accessibles ou pas ? Les joueurs vont-ils se serrer la main ou rester au fond du court ? " Il faut tenir compte de tous ces paramètres.

Les gens ont besoin du sport et besoin de faire du sport… Plus que jamais, le sport et sa pratique semblent essentiels.

Le sport fait partie intégrante de la société. Il l’a toujours été de manière positive et il le sera aussi après la pandémie. Il suffit de voir l’implication des grandes stars du sport qui se sont mobilisées durant cette crise. Et pas uniquement en mettant la main à la poche mais aussi en prenant la parole.

Le problème, c’est que le sport en général et le football ne vivent pas dans une bulle hermétique.

Le sport fait intégralement partie d’une société qui doit désormais intégrer que le risque zéro n’existe pas ! Et ce risque ne va pas disparaître soudainement.

A l’avenir, il va réapparaître sous des formes diverses et à des périodes diverses avec plus ou moins de force.

Je résume : si l’on veut organiser des événements en public, on doit faire du cas par cas et être prêt à changer ses plans et adapter son protocole au jour le jour. Serait-il dès lors envisageable de voir un Tour de France passer de l’étape 10 à l’étape 12 en se privant de l’étape 11 parce qu’il traverserait une zone où le risque de contagion est élevé ? Est-ce un scénario plausible ?

Je ne suis pas un expert de cyclisme et encore moins du Tour mais dans ce cas de figure, cela signifierait que les organisateurs et les autorités sanitaires locales estiment ; en tenant compte de leur " risk assessment " et des mesures d’atténuation en vigueur ; que ce jour-là, pour cette région ou cette étape, les risques sont trop élevés. Mais tout ce processus est le fruit d’une stratégie d’évaluation des risques parfaitement étudiée et qui doit être communiquée au préalable.