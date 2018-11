Le sport et la religion, main dans la main, pour mieux vivre ensemble

Harmoniser le sport, la religion et la politique pour améliorer le vivre ensemble, c'est l'objet d'une déclaration rédigée à l'initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Un an et demi après la ratification, les signataires se sont réunis à Bruxelles cette semaine pour rendre cette déclaration plus concrète.

Ce n'est pas tous les jours que les représentants des différents cultes reconnus en Belgique, de la laïcité et du monde sportif se retrouvent à la même table. Ce mercredi ils étaient tous assis côte à côte à l'occasion du "24ème congrès de l'European Fair Play Movement". Ce rassemblement avait un objectif simple: Favoriser la mise en œuvre de programmes d'actions spécifiques pour que la Déclaration* ratifiée en mars 2017 ne reste pas qu'un catalogue de bonnes intentions.

Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles, à l'initiative du projet, a tenu à souligner l'importance de ce texte : "Rien qu'en Belgique, il y a 8 courants qui sont reconnus officiellement, la laïcité comprise, et qui se demandent: Est-ce que le sport a une place dans notre communauté? Est-ce qu'il peut provoquer un changement d'esprit? Il y avait donc un intérêt à mettre ce débat sur la table. Nous l'avons fait en trois temps. En réalisant d'abord un inventaire de ce qui existait dans les textes sacrés pour chacune des religions et la laïcité. En osant ensuite la déclaration "le sport, l'esprit de l'humanité". Enfin, en internationalisant ce texte aujourd'hui".

De nombreux mouvements sportifs belges ont aussi répondu à l'appel. Parmi eux, le Comité Olympique et Interfédéral Belge. Grand défenseur des valeurs véhiculées par le sport, le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers est également convaincu que le sport doit garder un maximum de neutralité philosophique :

"Il est essentiel de pouvoir garder dans notre monde des endroits où les athlètes, les jeunes se retrouvent uniquement pour le plaisir de concourir, de faire la même activité sans devoir y amener et proclamer des convictions qu'ils ont à l'encontre des convictions des autres. Nous pensons que c'est sur les terrains de sport, dans les piscines, dans les stades que nous devons maintenir cette neutralité philosophique".

Harmoniser et limiter les démonstrations directement liées à la croyance des uns ou des autres, c'est en effet l'objectif de la déclaration qui rejette "la mise en exergue des convictions philosophiques de façon ostentatoire et intolérante". Une phrase dont l'interprétation n'est somme toute pas unanime.

En tant que représentant du Centre d'Action Laïque, Yves Kengen, opte pour une interprétation assez ferme: " Il faut utiliser des mots forts lorsque l'on veut faire passer un message. Il ne faut pas noyer le poisson. Je vois sur certains terrains de sport et notamment en football, certaines choses qui s'assimilent à de la bigoterie et de la mascarade. Je trouve que le mot n'est pas trop fort quand je vois des joueurs remercier Dieu avant de remercier celui qui leur a fait la passe qui leur a permis de marquer. Je trouve cela personnellement très dérangeant".

Salah Echallaoui, Vice-Président francophone de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, fait lui partie de ceux qui ont voulu nuancer cette interprétation au cœur même du texte: "C'est nous-même qui avons ajouté l'expression intolérante (Ndlr: dans la déclaration) pour mieux clarifier ce que l'on entend par le terme ostentatoire. Cela pour permettre justement à ces jeunes-filles et jeunes-femmes musulmanes qui portent un couvre-chef sur la tête de ne pas être empêchées de pratiquer le sport étant donné que le sport est un vecteur pour leur émancipation".

Les différents courants religieux, et laïc, ne donneront sans doute pas la même portée à cette déclaration mais ils s'entendent au moins sur la nécessité d'améliorer le "Vivre ensemble" au travers du sport.

Pour y arriver, il faudra que la déclaration trouve écho auprès d'un public le plus large possible. C'est bien là la difficulté, mettre en place des actions concrètes pour promouvoir l'égalité par le sport et ses valeurs universelles, reconnues sur papier mais pas toujours sur les terrains.

* “Alors que chaque pratiquant(e) est riche de ses valeurs propres, philosophies de vie ou

d’appartenance, il/elle accepte dès qu’il/elle franchit les portes ou entre dans l’espace “sport”,

sans aucune exception, pendant l’exercice de sa pratique, à faire sienne et se conformer aux

règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques,

de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit".