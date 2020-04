Le sport américain ne pourrait reprendre cet été qu'à huis clos, estime le Dr Fauci

Selon le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses américain et conseiller de la Maison Blanche dans la crise du Covid-19, le sport professionnel américain à l'arrêt ne pourra reprendre cet été qui s'il se dispute sans spectateur et que les joueurs restent confinés dans des hôtels entre les compétitions.

"Personne ne vient au stade. Mettez (les joueurs) dans de grands hôtels, où vous voulez jouer, gardez-les bien surveillés. (...) Faites-les tester chaque semaine et assurez-vous qu'ils ne se contaminent pas entre eux ou avec leur famille, et laissez-les jouer toute la saison", a déclaré le Dr Fauci au journaliste Peter Hamby, rapporte le site sportif ESPN.