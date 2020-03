Le marathon de Namur annulé

Le marathon et le semi-marathon de Namur, prévus le 19 avril, ont été annulés à cause de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de coronavirus. Les organisateurs, une ASBL composée de bénévoles qui dépend en partie des soutiens des pouvoirs publics si l'événement se réalise, l'ont annoncé mardi par voie de communiqué.

"La situation nous impose d'appliquer le principe de précaution quant à l'organisation de l'événement, pour lequel plus de 3.000 coureurs étaient attendus et tout autant de spectateurs", peut-on lire dans le communiqué de l'organisation, précisant qu'aucun report n'était envisagé au regard du "calendrier running déjà bien chargé". "Nous voulons éviter l'engorgement et la concurrence inutile."

Chaque coureur sera remboursé à hauteur de 40% du montant de son inscription "vu la situation sanitaire inédite et des frais déjà engagés".