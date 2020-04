Le kayak superstar du déconfinement : "Ça peut avoir un côté bénéfique pour notre sport"

Le kayak superstar ! Depuis que la Première ministre Sophie Wilmès a évoqué la reprise de cette activité nautique dès la première phase du déconfinement (à partir du 4 mai), le kayak et les conditions de sa pratique font partie des sujets de conversation le plus souvent abordés par les Belges. Et par ricochet, les traits d’humour se sont aussi multipliés sur les réseaux sociaux. "Les Belges ont toujours un bon sens de l’humour", sourit Maxime Richard, l’un des meilleurs kayakistes belges, plusieurs fois champion du monde de descente en rivière. "Ça a un côté super marrant et à la limite ça peut aussi avoir un côté bénéfique : les gens vont peut-être s’intéresser un peu plus à la discipline et se rendre compte qu’on est une nation où il y a beaucoup de bons résultats au niveau international depuis quelques années…" De quoi apprendre peut-être, par exemple, que la Belgique est championne du monde des moins de 23 ans de kayak rivière par équipes, ou encore qu’un duo belge féminin s’était d’ores et déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo…

"Mais je comprends aussi que ça a pu en étonner certains que les autorités aient parlé du kayak vraiment spécifiquement plutôt que des "sports nautiques" ou ce genre de choses" poursuit le kayakiste dinantais. Mais de là à imaginer la Lesse envahie par les Belges à la sortie du confinement, il y a un fameux pas, et Maxime Richard ramène tout le monde les pieds sur terre : "Je pense qu’il a pu y avoir un petit flou dans la communication, qui devra d’ailleurs être précisé, mais qui fait surtout que les gens ont tout de suite pensé à la descente de la Lesse plutôt qu’au kayak sportif en lui-même. Mais ce sont deux choses complètement différentes en fait. C’est un peu comme pour le vélo : les gens qui le pratiquaient habituellement pouvaient continuer à en faire un peu, en respectant certaines règles. Ici, l’annonce sur le kayak concerne les kayakistes, les gens qui ont déjà du matériel, qui pratiquent le sport. La descente de la Lesse c’est autre chose, c’est de la location, du tourisme, des regroupements de masse, avec beaucoup de trajets… Ça n’est vraiment pas pareil."

Une distanciation naturelle sur l’eau

Sevré de compétition (les championnats du monde auraient dû se dérouler en ce moment aux Etats-Unis) et d’entraînement sur l’eau, Maxime Richard attendait donc la décision du Conseil National de Sécurité avec impatience, et n’a pas été surpris que son sport soit évoqué si clairement : "On s’attendait un peu à cette mesure, quelque part. Notre Fédération a beaucoup travaillé pour ça, avec le support de l’ADEPS aussi et des gens impliqués dans notre discipline. L’autorisation du kayak n’est pas surprenante. Sur l’eau, il y a une distanciation naturelle. C’était une vraie attente et donc c’est surtout une super nouvelle." Reste que certains clubs sont dans l’attente de précisions, notamment de la part de la Région Wallonne, dont une ordonnance du mois de mars interdit toute plaisance et tout sport sur les voies navigables. "Des précisions doivent être apportées… C’est pour le 4 mai, ça va venir. Je n’imagine pas le Fédéral prendre une décision en désaccord avec les voies navigables. Il y a eu ou il va y avoir concertation pour faire en sorte que tout soit légal pour tout le monde… Et peut-être que ce sera du coup ouvert à l’aviron, à la voile, à d’autres sports nautiques."

La reprise sur l’eau est en tout cas particulièrement attendue par les pratiquants, même si la météo a elle aussi décidé de manier le célèbre humour national : "On a un mois d’avril magnifique et à partir de la semaine prochaine il va à nouveau faire un peu moins beau !" s’amuse Maxime Richard. "Mais quoiqu’il arrive on sera tous très contents, on est très impatients de reprendre les entraînements sur l’eau…"