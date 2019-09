Le football américain va-t-il encore rester longtemps le sport numéro un aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, le championnat de football américain, le championnat NFL, a commencé cette semaine. A ne pas confondre avec le soccer, le football de chez nous. La saison se terminera le 2 février prochain, à l'occasion de la fameuse soirée du Super Bowl.

C'est le centième championnat de l'histoire. Et c'est donc l'occasion de rappeler que de l'autre côté de l'Atlantique, le football américain occupe la première place, parmi toutes les compétitions sportives. Mais cela n'a pas toujours été le cas, et ce ne sera probablement pas toujours le cas.

Entretien avec Christopher Clarey, journaliste sportif au New York Times...

Christopher, la saison a commencé jeudi. Les Américains étaient-ils impatients que ce centième championnat commence ?

Oui, parce qu'ici, aux Etats-Unis, c'est le sport le plus populaire. A la télévision, et dans les stades. Cela n'a pas toujours été le cas. Ce centième anniversaire est l'occasion de penser à l'histoire du jeu, et à l'histoire du sport aux Etats-Unis. Quand j'étais jeune, il y avait un équilibre entre le base-ball, le basket, et le foot américain. Mais maintenant, il n'y a pas photo. Depuis 30 ou 40 ans, le football américain a pris beaucoup d'ampleur. Quand on regarde les audiences à la télévision, ça domine largement. Et pas uniquement les audiences des retransmissions sportives.

Il y a des Américains qui n'aiment pas ça, ou est-ce vraiment "obligatoire" de s'intéresser à ce sport ?

Il y a certainement des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça. Le problème maintenant, c'est que cela devient beaucoup plus controversé. Il y a pas mal de recherches, sur les blessures occasionnées par le football américains, les problèmes de santé qui arrivent plus tard, les commotions cérébrales. De plus en plus de recherches montrent que ce sport est très néfaste pour la santé. Donc, nous nous trouvons dans une phase où il y a beaucoup plus d'ambivalence vis-à-vis de ce sport-là. Pour l'instant, cela n'a pas d'impact sur les audiences, sur le fait que les gens en parlent beaucoup, surtout entre août et février.

L'US Open, que vous couvrez, se termine. Aurez-vous moins de place, dans le journal, maintenant que le football américain a commencé ? Le nombre de pages consacrées à tous les autres sports va-t-il diminuer ?

Absolument, oui. Au New York Times, pour l'instant, on est très "tennis", on est très "US Open". C'est notre ville, et c'est important pour nous. Mais en général, si on allume la télévision, ce week-end, on ne va voir que du football américain. Et ce n'est pas uniquement le football américain professionnel, c'est aussi le football américain universitaire. A la base, ce sport était un sport d'universités, aux Etats-Unis. Pendant longtemps, les pros n'étaient pas les plus populaires. Ils ont pris une grande place depuis quarante ans.

Toutes les stars américaines, les acteurs, les hommes politiques, soutiennent-elles une équipe ? Et on connaît leurs préférences ?

Il y a beaucoup de ça. Notre ancien président, Barack Obama, était plus "NBA", lui, parce qu'il avait joué au basket-ball. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, pour les gens connus, d'avoir une équipe préférée, qu'ils suivent depuis l'enfance, mais c'est très courant.

Le centième championnat de l'histoire a commencé. Va-t-il y avoir plein de cérémonies et de rétrospectives, autour de cet anniversaire ?

Oui, le foot américain est très organisé, côté médias. Et c'est un sport qui génère énormément d'argent. Donc, ils ont les moyens d'organiser tout cela. Les chaînes comme ESPN, et les autres grandes chaînes américaines, préparent beaucoup de choses sur ces sujets-là, sur l'histoire du jeu. C'est une bonne occasion de le faire. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un moment intéressant, un moment-clef, pour ce sport-là. Et je ne pense pas que dans cent ans, le football américain sera encore le sport le plus populaire aux Etats-Unis. Je crois que ça va changer. Côté médical, et côté culture, on le sent. Il y a de moins en moins de familles qui ont envie que leurs enfants pratiquent ce sport. Ce n'est pas encore là, mais cela devient un peu plus dans l'esprit "gladiateurs" de l'empire romain.

Vous vivez une partie de l'année en France. Il y a, dans le football de chez nous, le soccer, des rivalités. Entre le PSG et Marseille, par exemple, en France. Quand ces deux équipes se rencontrent, il y a un antagonisme, qui peut pratiquement déboucher sur de la haine, entre les supporters. Cela existe aussi aux Etats-Unis, ou les rivalités sont-elles plus saines ?

Ca n'existe pas vraiment, aux Etats-Unis. Pour plein de raisons. Les grandes rivalités, en terme d'émotions, ne sont pas entre les équipes professionnelles. Moi, je vis à Boston une partie de l'année. Les New England Patriots sont une équipe très populaire là-bas. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une autre équipe qui génère des émotions équivalentes, et qui créent une rivalité. Ce n'est pas la même chose que pour le Real Madrid et Barcelone, par exemple. Mais dans les universités, c'est plus ancien, et vous sentez beaucoup plus de rivalité. Et puis, les joueurs changent très souvent d'équipes, et c'est plutôt l'équipe, et l'école, qui comptent. Là, les gens sont beaucoup plus partisans. Il y a des rivalités entre les équipes comme Auburn, dans le sud, et Alabama. Et il y a Ohio States, dans l'état d'Ohio, et Michigan. Ce sont des rivalités très anciennes, qui génèrent plein d'émotions. Plus que dans le championnat professonnel, la NFL, qui est beaucoup plus "corporate". Il y a aussi moins de constance dans les équipes. Il n'y a plus de joueurs qui passent vingt ans dans un club, comme avant. Là, les joueurs changent souvent d'équipes. Les grandes émotions et les grands problèmes, que l'on voit souvent en Europe et en Asie, pour le foot, on ne les voit pas pour le football américain.

Qui sont les joueurs de football américain ? Ils sont riches, pauvres, blancs, noirs ?

Ils sont plutôt riches. Mais pas aussi riches que les joueurs de base-ball, parce qu'ils n'ont pas de carrières aussi longues. Les joueurs de football américain peuvent avoir une carrière professionnelle de quatre ou cinq ans, souvent. Ce sport est très physique, et très dangereux. Et il use rapidement. Dans le base-ball, si vous êtes un bon joueur, vous pouvez jouer vingt ans, et accumuler beaucoup d'argent, parce que les salaires sont très élevés. Les joueurs de football américain sont très célèbres, aussi. Et puis, alors qu'en NBA, les joueurs sont noirs, en majorité, c'est plus équilibré, en football. Les noirs constituent à peu près 15% de la population, aux Etats-Unis. Il y a certainement une plus grande proportion de noirs dans le football américain.

Et il n'y a pas les problèmes qu'il y a dans le football, chez nous, avec le racisme venant des tribunes, les cris de singes, etc ?

Je ne dirais pas que cela ne se passe jamais, mais c'est très très rare, ce genre de choses. C'est un sujet tabou, aux Etats-Unis, dans les lieux publics. C'est certainement un sujet encore important dans notre société, mais dans ce sport, et dans les grands stades, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Il y en a eu dans le passé.

Vous dites que les joueurs ont quatre ou cinq ans de carrière. Cela paraît vraiment très peu. Il y a des exceptions à cela ?

Oui, il y a des exceptions, à certaines positions. En football, les gardiens de but peuvent jouer longtemps. En football américain, il y a l'exemple de Tom Brady, qui joue pour les New England Patriots. C'est une très grande vedette, aux Etats-Unis, et il joue toujours, à plus de quarante ans. C'est un peu notre Roger Federer du foot américain. Mais c'est sa position sur le terrain, quaterback, qui rend ça possible. A la base, une carrière, c'est quatre ou cinq ans, et c'est tout.

Vous êtes supporter d'une équipe, acharné, passionné ?

J'ai grandi avec mon maillot des Washington Redskins, parce que mon père était à Washington pour le boulot, et on avait des billets pour les matches. Comme journaliste sportif, ce n'est pas très pro d'avoir une préférence. Mais j'ai 54 ans, et j'ai encore un petit pincement au coeur quand cette équipe perd.

