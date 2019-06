Le CIO tranchera lundi entre Milan et Stockholm pour l'organisation des JO d'hiver 2026

Après bien des abandons en route, deux candidats restent en lice pour organiser les Jeux olympiques d'hiver 2026, l'Italie avec Milan/Cortina et la Suède avec Stockholm/Are qui seront départagés lundi à Lausanne par le Comité international olympique. Le nom de l'heureux élu doit être annoncé à 18h00. La longue parenthèse hivernale asiatique, après les JO 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud) puis ceux de 2022 à Pékin va donc prendre fin.

La Suède met en avant un argument de poids: malgré sa grande tradition alpine et nordique et ses nombreux champions olympiques (Ingemar Stenmark, Anja Pärson, Frida Hansdotter...), le pays n'a jamais accueilli les Jeux d'hiver (seulement les JO d'été en 1912). Un argument que fait valoir auprès de ses pairs l'influente Suédoise Gunilla Lindberg, membre de l'exécutif du CIO et secrétaire générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO).

Interrogé sur cette question, Giovanni Malago, patron de la candidature italienne, ne s'inquiète "pas du tout". "Il y a tellement d'exemples qui prouvent que les choix n'ont pas été faits en fonction de tels aspects. Par exemple, la Chine organisera les JO d'hiver en 2022 après les JO d'été 2008". Plutôt confiants, les Italiens ont cette fois rapidement fédéré autour de leur projet, contrairement à la candidature avortée de Rome pour 2024.

S'ils étaient nombreux sur la ligne de départ, beaucoup ont renoncé, à savoir Calgary (Canada), Graz (Autriche), Sapporo (Japon) et Sion (Suisse), pour la plupart par peur des coûts et par manque de soutien populaire. La station turque d'Erzurum a elle été écartée par le CIO en octobre 2018.