Le Challenge de jogging ACRHO sort de sa léthargie en mode Covid: "C'est ça ou rien!"

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 27 manches du Challenge ACRHO (NDLR : Amicale des Courses sur Route du Hainaut Occidental), l’un des challenges de course à pied les plus populaires du pays, ont été annulées. La dernière épreuve en date, le Jogging de l’Institut libre des Métiers, à Kain, s’est déroulée le samedi 7 mars. Depuis lors, plus rien, pas la moindre course à se mettre sous la basket, nada…

Et puis, soudain, alors que les chiffres de la propagation du virus sont de nouveau inquiétants en Belgique et que des mesures supplémentaires sont prises pas les autorités, l’ACRHO va sortir de sa léthargie ce dimanche matin (départ à 10 heures) à l’occasion de la 32ème étape de son calendrier initial (qui en comptait 40 au total), le Cross de masse de la RUSTA, dans le petit village de Gaurain-Ramecroix.

La RUSTA, c’est le club d’athlétisme tournaisien, le club formateur d’une certaine… Camille Laus, la capitaine de nos Cheetahs, compagne dans la vie de Kevin Borlée. D’ailleurs, vrai de vrai, alors que nous nous apprêtions à réaliser l’interview du président Vincent Gets, il s’est permis de répondre à un appel sur son portable. Au bout du fil… Camille Laus !

En étroite collaboration avec le patron de l’ACRHO, l’ex-marathonien Jean-Luc Debaisieux, Vincent Gets s’est donc lancé le défi de mettre sur pied le premier jogging dans la région depuis… sept mois. Ce challenge attire souvent les foules, entre 500 et 1000 participants selon les courses. Avec les mesures sanitaires obligatoires, organiser un tel rendez-vous est devenu un véritable casse-tête. Ce que Vincent Gets nous a confirmé.

Vincent, une question en un seul mot : pourquoi ?

" On est un club d’athlétisme et on est là pour organiser ! Si les clubs d’athlétisme n’organisent pas, qui va le faire ? Par rapport à d’autres courses du Challenge ACRHO, on a beaucoup de place. De la place pour les inscriptions dans notre hall, qui sera dédié uniquement à ça puisqu’il n’y aura pas de buvette cette année-ci. De la place aussi sur la pelouse au centre de notre piste pour éviter que les athlètes ne soient les uns sur les autres. Nous avons évidemment reçu le feu vert des autorités communales et de la police. "

Nous allons procéder par boxes-départ, un peu comme dans les marathons. Le port du masque sera obligatoire jusqu’au moment du départ et dès la ligne d’arrivée franchie !

A quoi ressemblera le protocole mis en place ?

" Les normes sanitaires sont déjà connues de tous : la distanciation sociale maximum et le port du masque jusqu’au moment du départ et dès la ligne d’arrivée franchie, une entrée et une sortie du stade bien distinctes, idem pour l’entrée et la sortie de la salle et pour les sanitaires (NDLR : Les WC seront ouverts mais les douches resteront inaccessibles). En principe, les gens ne doivent pas se croiser à ce moment-là. Des distributeurs de désinfectant seront installés en nombre. Il n’y aura pas de ravitaillements. Il n’y aura pas non plus de remise des prix. Et puis, au niveau de la course en elle-même, nous allons procéder par boxes-départ, un peu comme dans les marathons. On demande aux coureurs de faire preuve de responsabilité en respectant toutes les mesures. "

Est-ce stressant, usant, énervant d’organiser dans de telles conditions ?

" Oui, c’est stressant parce qu’on ne sait pas vers quoi on va. On espère en tout cas avoir le soutien de tous les coureurs car c’est pour eux qu’on le fait ! A quoi ressemblera l’avenir de nos joggings ? Comment organiserons-nous l’ACRHO en 2021 ? On n’en sait rien… Ce protocole sera peut-être obligatoire pour tous les clubs qui voudront mettre sur pied des courses l’année prochaine. Ici, on a décidé de ne pas demander d’inscriptions préalables. On ne sait donc pas combien de partants il y aura. S’il faut gérer 600 ou 700 personnes, ça ira. En revanche, s’il y en a 1000, ce ne sera pas facile… "

J’ai pu lire sur les réseaux sociaux des commentaires de personnes qui s’offusquaient de devoir courir dans des conditions pareilles. Je peux comprendre mais je leur réponds que c’est ça ou rien!

Sentez-vous une demande ?

" Beaucoup de coureurs sont très contents même si j’ai pu lire sur les réseaux sociaux des commentaires de personnes qui s’offusquaient de devoir courir dans des conditions pareilles. Je peux comprendre mais je leur réponds que c’est ça ou rien! Dans l’actuel contexte Covid, si quelqu’un veut participer à une course chronométrée, alors il doit faire des sacrifices ! La réglementation est peut-être contraignante, elle enlève une partie de la convivialité habituelle de notre challenge puisque, par exemple, les coureurs ne pourront pas boire leur petite chope après la course… mais je leur demande de penser au bonheur de pouvoir enfin recourir ensemble ! (NDLR : D’autant plus que cinq des huit dernières courses du challenge sont dores et déjà annulées) "