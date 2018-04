Le Canadien Robert Pitcairn effectue ses débuts aux Jeux du Commonwealth à ... 80 ans

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport de haut niveau. Le Canadien Robert Pitcairn l'a prouvé: à trois mois de son 80e anniversaire, il a effectué ses débuts aux Jeux du Commonwealth Games à Gold Coast, en Australie.

Pitcairn et sa partenaire Nicole Rossignol participaient à l'épreuve du tir en duo. La paire a terminé huitième sur seize.

"C'est un honneur d'avoir battu ce record d'âge et je suis reconnaissant à ma santé qui me permet d'être compétitif aux Jeux", a déclaré Pitcairn. "J'ai connu beaucoup de succès durant ma carrière internationale dans le tir, mais me qualifier pour les Jeux du Commonwealth est l'apogée de ma carrière."

Pitcairn est un ancien pilote avec plus de 24.000 heures de vol à son actif. Il est aussi célèbre pour avoir déjoué une tentative de détournement de l'avion qu'il pilotait, avec 120 passagers à bord, en 1974.

Le Canadien, qui se définit comme "le plus vieux rookie", a battu le record de l'Anglaise Doreen Flanders, qui avait disputé les Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014 quelques semaines après son 74e anniversaire. Pitcairn disputera aussi l'épreuve en simple mercredi.