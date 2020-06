Le Bob à 2 masculin, c'est fini

Les "Belgian rockets" lors d'un entraînement l'hiver dernier - © Thomas Van der Linden

Les Belgian Rockets se sont lancés à Winterberg - Bobsleigh à deux - 15/12/2019 Jeux d’Hiver 1948 à Saint Moritz en Suisse, un équipage belge de bob à 4 décroche la médaille d’argent. Plus de 70 ans plus tard, le bobsleigh belge renaît. 8 mois après des sélections pour former une équipe, un bob à deux noir jaune rouge s’est élancé lors d’une compétition officielle cette semaine à Winterberg. Récit d’une première un peu historique.