Laurens Devos et Florian Van Acker champions d'Europe

Laurens Devos et Florian Van Acker ont chacun conquis un nouveau titre de champion d'Europe de para tennis de table, mercredi, à Helsinborg, en Suède. Laurens Devos a conservé son titre en classe 9 pour s'offrir une troisième médaille d'or alors que Florian Van Acker est sacré pour la deuxième fois de sa carrière en classe 11.

Les demi-finales et finales étaient au programme mercredi. Devos, 19 ans, qui joue en classe 9 (hémiplégie), a d'abord vu son adversaire en demi-finale, l'Espagnol Juan Bautista Perez, blessé à l'épaule, abandonner après les deux premiers sets remportés par le Belge (11-3, 11-4).

En finale, Devos, 2e mondial, n'a laissé aucune chance à l'Ukrainien Lev Kats (ITTF 13), dominé en trois sets (11-9, 11-8, 11-7). C'est le troisième sacre consécutif de Devos, qui est également champion du monde et champion paralympique.

En classe 11 (handicap mental), Van Acker, numéro 1 mondial, a dû batailler cinq sets avant de venir à bout de l'Espagnol Eduardo Cuesta Martinez, 6e mondial (11-6, 11-6, 13-15, 9-11, 11-7).

En finale, Van Acker, 22 ans, qui présente des symptômes d'autisme, également champion du monde et champion paralympique, a vaincu le Hongrois Peter Palos, 2e mondial, en quatre sets 3 à 1 (10-12, 11-6, 11-5 et 14-12). Van Acker avait aussi été en bronze à l'Euro en 2017 et champion d'Europe en 2015 au Danemark.