La RTBF précise sa démarche concernant une séquence vidéo avec Philippe Gilbert

En janvier, la rédaction sportive de la RTBF a publié sur son site web et ses réseaux sociaux une vidéo avec Philippe Gilbert. Il s’agissait d’une interview exclusive et la RTBF a souhaité la faire de manière originale. Cette séquence a fait l’objet d’une plainte au CDJ (Conseil de déontologie journalistique) et la RTBF tient à apporter quelques explications.

La démarche journalistique était la suivante, la RTBF voulait profiter de l’entre-saison cycliste pour réaliser une séquence décalée et détendue avec Philippe Gilbert. Le bon moment pour le faire était dans cette période de décembre/janvier, quand les coureurs (et particulièrement Philippe Gilbert) sont plus enclins et disponibles pour ce genre de demande.

La volonté était également de marquer le coup vu le changement d’équipe du champion belge. Cette séquence était un produit unique pour nos plateformes digitales : WEB et Réseaux Sociaux. Le tout en recherchant le ton plus léger qui correspond aux réseaux sociaux, et en scénarisant quelque peu le questionnaire.

Pour évoquer le fait qu’il revenait rouler au sein de l’équipe Lotto-Soudal, nous lui avons proposé un questionnaire décalé 'à la manière d’un tirage Lotto'. L’envie était de scénariser quelque peu la vidéo (ce qui explique la musique et les boules), mais sans aucune volonté de faire de la publicité déguisée pour un produit de la Loterie Nationale. Philippe Gilbert, coureur cycliste, répond à des questions d’internautes et de membres de la rédaction sur sa carrière et sa vie privée. Des questions qui 17 ans durant n’ont jamais été posées.

Il apparaît dans son nouveau maillot, un maillot qu’il n’a jamais porté avant puisque son contrat ne l’y autorisait pas. Nous avons donc amené par cette primeur, une information à notre public. À la question, l’amateur de cyclisme intéresse-t-il à la couleur et au design des nouveaux maillots, il convient de répondre par l’affirmative.

Il faut également bien prendre en compte le fait que les coureurs d’une équipe cycliste sont obligés de porter des tenues vestimentaires avec les noms des sponsors de ladite équipe en évidence. À aucun moment, cette séquence n’a été pilotée, guidée ou réorientée par une personne extérieure à la RTBF. La RTBF n’a retiré aucun avantage ou traitement de faveur de la part de la Loterie Nationale, qui est par ailleurs une institution publique bien connue du grand public.

La RTBF reconnaît que la séquence a pu éventuellement prêter à confusion, mais elle insiste sur le fait que son intention n’a jamais été de faire de la publicité déguisée au bénéfice de qui que ce soit.