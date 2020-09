Une première édition avec un sens particulier

La première journée mondiale du Fair Play inaugurée à Bruxelles - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Le Panathlon est une association qui défend et promeut l’éthique et le fair play dans le sport, c’est pour cette raison que l’inauguration de la première journée internationale en cette année 2020 a une résonnance particulière. " Cette journée prend une ampleur au-delà du sport parce que c’est un fair play de société qui a d’autant plus de sens depuis le début de la crise du coronavirus " explique Jean-Michel Saive qui a reçu le prix mondial du Fair-Play de l’Unesco en 1989. Philippe Housiaux insiste : " on se rend bien compte qu’avec ce drame que nous connaissons, les valeurs de la société telles que la solidarité, l’entre-aide et le respect de l’autre sont cruciales aujourd’hui. "