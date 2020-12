La fin des contrats associatifs, l'arrêt de mort de certains clubs déjà dans le rouge - © JEFF PACHOUD - AFP

La fin des contrats associatifs, l’arrêt de mort de certains clubs de sport déjà dans le rouge... C'est un changement dans la législation fiscale des clubs sportifs qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour ceux-ci. Dès le 1er janvier, ce qu'on appelle les contrats associatifs n'existeront plus. Or, ils permettaient d'indemniser des membres du personnel, comme les entraîneurs par exemple ou des arbitres, à hauteur de 6340€ par an. Une mauvaise nouvelle dans un climat financier plombé par l'épidémie. Depuis le début de la crise sanitaire, le sport amateur tente de garder la tête hors de l'eau et la suppression des contrats associatifs exonérés d’impôts sera peut-être le coup de grâce pour certains clubs dans l'impossibilité d'engager sous contrat fixe et donc d'assumer des cotisations sociales traditionnelles... Certains devront mettre la clé sous la porte et pour d’autre il faudra compenser ce changement de taxation notamment via les cotisations des membres, car les rentrées financières traditionnelles (bars, sponsoring, événements,…) sont quasi nulles en ces temps de Covid. Le contrat associatif et ses 6340€ exonérés d'impôt correspondaient parfaitement à la réalité des clubs, mais voilà le statut a été jugé déloyal par rapport à ceux qui exercent les mêmes activités sous contrat de travail traditionnel. Le sport amateur espère donc entamer rapidement de nouvelles discussion avec le monde politique