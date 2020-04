La Fédération Belge de Taekwondo a remis 3500 masques médicaux au CHU Saint-Pierre

La Fédération Belge de Taekwondo (BTF) a remis mardi, via son président Abdelhak Boubouh, 3500 masques médicaux au personnel du CHU Saint-Pierre, à Bruxelles. La BTF a annoncé son initiative mercredi par communiqué. "Ces masques ont été généreusement offerts à la BTF par World Taekwondo (WT), la fédération mondiale de taekwondo, suite à un accord passé avec le gouvernement de la municipalité de Wuxi en Chine. Ces masques étaient initialement destinés aux pratiquants de taekwondo belges. La BTF remercie la WT et la municipalité de Wuxi pour ce don", a expliqué la BTF dans son communiqué. "Les taekwondoïstes membres de la BTF sont actuellement toutes et tous en confinement et poursuivent la pratique du taekwondo à domicile comme l’ensemble des sportifs du pays. Les besoins de nos hôpitaux sont importants et la protection du corps médical qui est chaque jour en première ligne est prioritaire. Les masques ont donc été remis au CHU Saint-Pierre, hôpital de référence dans la lutte contre le COVID-19. La fédération belge de taekwondo tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel soignant et toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à lutter contre la propagation du COVID-19 pour leur travail remarquable et courageux au quotidien." Toutes les compétitions internationales de taekwondo prévues jusqu’à la fin mai ont été reportés à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus.