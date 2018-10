Ils s’appellent Dennis, David, Andy, Jeroen et Luc. Ce sont les Hayabusa, les faucons pèlerins en japonais, le seul animal capable de voler à 300 km/h. Ce sont les meilleurs parachutistes de la planète. Sportifs de haut niveau à la défense nationale, ils cumulent chacun plusieurs milliers de sauts.

La chasse aux faucons est ouverte - © Tous droits réservés

Leur spécialité, le vol relatif à 4. Trente-cinq secondes de chute libre à 200 kilomètres/heure et pendant lesquelles ils enchaînent les combinaisons de figures. L’équipe est composée de 4 parachutistes et d’un vidéoman qui les accompagne sur tous les sauts et qui les filme dans les moindres détails. C’est sur base de ses images que le saut sera coté par le jury.

Multiple champion du monde militaire, double championne du monde civile (2014 et 2016), le team Hayabusa sera l’équipe à battre aux championnats du monde qui débutent dans quelques jours en Australie (du 07 au 13 octobre). La chasse aux faucons pèlerins est ouverte !