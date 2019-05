La caisse à savon: Un vrai sport à sensations

Il est loin le temps où les courses de caisse à savon n’étaient qu’un loisir pour enfants. Tout le monde (ou presque), même parmi les plus jeunes, s’est amusé en lisant les aventures de Quick & Flupke, bande dessinée créée au début des années ‘30 par Hergé, qui ont (notamment) popularisé ces engins bricolés.

Hergé était d’ailleurs à l’époque parfaitement dans l’air du temps, puisque, selon la plus vraisemblable des nombreuses histoires concernant l’origine de ces engins, c’est 1933, aux Etats Unis, qu’un commerçant a eu l’idée de laisser dans les caisses (en bois), contenant ses savons, un mode d’emploi pour fabriquer soi-même son propre engin à roulettes.

Les premières compétitions apparaissent juste après la seconde guerre mondiale

Il existe des compétitions pratiquement partout dans le monde maintenant, mais en Europe, les premières « vraies » courses sont apparues au milieu des années ’40, principalement en Allemagne, en France, et bien sûr en Belgique.

Au-delà des organisations locales, plus proches du folklore, il existe des championnats nationaux et internationaux (Championnat et Coupe d’Europe, Championnat du monde, notamment) et des fédérations très structurées (en Belgique, la FBCS).

« Les machines de compétition sont plus sophistiquées aujourd’hui, customisées avec des matériaux et des équipements utilisés dans le monde du kart ou de la monoplace » précise l’Andennais Julien Menchior, 32 ans, Champion de Belgique 2018 (mais aussi 11e de la Coupe d’Europe 2018, et classé dans la Top 20 européen).

« On joue beaucoup sur l’aérodynamique … Roues cachées sous la coque, garde au sol très basse, carrosserie en polyester, arceau de sécurité, etc. Les pneus sont homologués pour des vitesses allant jusqu’à 100 Km/h, le harnais de sécurité vient du rallye ou même de l’aviation, les suspensions sont à air, à gaz ou à ressorts, les freins à disques et les étriers de freins, le volant aussi, viennent du kart. Ca n’a plus rien à voir avec Quick & Flupke ! ».

Selon les pourcentages de pentes, les distances, les courbes, on peut aller très vite

Les sensations ne manquent pas ! Même pour un néophyte comme votre serviteur, qui a eu le plaisir d’essayer la machine de Julien Menchior, à Wartet (en haut de Marche-les-Dames, entre Namur et Andenne), sur une descente assez légère de 1.500 mètres.