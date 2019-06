La Belgique en quart de finale de la Coupe du monde de snooker

En battant Chypre 4-1, le duo belge formé par Luca Brecel et Ben Mertens s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de snooker à Chinese Wuxi.

Les Belges disputeront leur dernière rencontre de la phase de groupes face à l'Ecosse, victorieuse 4-1 de Malaisie. L'Ecosse reste en tête du groupe C, avec 2 frames de plus que la Belgique. Brecel et Mertens devront battre John Higgins et Stephen Maguire 4-1 pour terminer premiers du groupe.

Résultats Coupe du monde de snooker, Wuxi:

Groupe C

Belgique - Chypre 4-1

Luca Brecel (Bel)- Michael Georgiou (Chy) 80/55

Antonis Poullos (Chy)- Ben Mertens (Bel)44/58

Brecel/Mertens (Bel)- Georgiou/Poullos (Chy)85(71)/13

Ben Mertens (Bel)- Michael Georgiou (Chy) 62/45

Luca Brecel (Bel)- Antonis Poullos (Chy) 133(56,77)/0