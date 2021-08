L'Ironman d'Hawaï reporté d'octobre à février en raison de la pandémie

Plus forts que la fiction, des super-hommes vont aller au bout d'eux-mêmes ! Plus de 2000 athlètes se préparent pour un triathlon mythique : l'Ironman d'Hawaï.

L'Ironman d'Hawaï, le championnat du monde de triathlon complet, est reporté en raison de la pandémie de Covid-19. L'organisation a annoncé sa décision jeudi. Le triathlon le plus célèbre du monde aura désormais lieu le samedi 5 février 2022 au lieu du samedi 9 octobre 2021.

"La résurgence du virus, et en particulier celle du nouveau variant Delta, a un impact important sur la population hawaïenne. Cette situation, combinée à la fermeture des frontières et aux restrictions de voyage pour les athlètes, nous a fait décider qu'il ne serait pas possible d'accueillir un Ironman en octobre", a déclaré Andrew Messick, président et CEO de The Ironman Group. "Par conséquent, en consultation avec le gouvernement local, nous avons décidé de reporter notre événement en février."

"Actuellement, le Covid-19 frappe Hawaï plus durement que jamais. Les risques pour les athlètes, les officiels, les bénévoles et le public, pour tout le monde, sont tout simplement trop importants. Nous sommes conscients que c'est un coup dur pour les athlètes qui attendaient avec impatience notre course. Nous aurions nous-mêmes souhaité qu'il en soit autrement."