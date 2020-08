L'Euro de triathlon de distance olympique annulé pour la 1ere fois en 35 ans

La fédération européenne de triathlon (ETU) a communiqué mardi l'annulation des prochains championnats d'Europe de distance olympique, qui devaient se tenir du 28 au 30 août à Tartu, en Estonie.

"Vu la situation en Europe causée par la pandémie Covid-19 et les restrictions croissantes sur les voyages en Estonie, nous ne sommes plus en mesure d'assurer une présence ainsi qu'une compétition équitable à tous les concurrents", a indiqué l'ETU via un communiqué sur son site.

Plusieurs triathlètes belges de premier plan, dont les Belgian Hammers Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel, Valérie Barthelemy et Hanne De Vet, avaient fait de cet Euro leur premier grand objectif de reprise après la crise sanitaire. Michel et Barthelemy avaient d'ailleurs entamé il y a quelques jours en Estonie un stage de préparation d'un mois en vue de cet Euro, à Otepää.

C'est la première fois en 35 ans d'organisation que l'ETU est obligée d'annuler ses championnats continentaux de courte distance. Elle soutiendra toutefois la fédération estonienne en vue d'une nouvelle candidature en 2021.