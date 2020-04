"L'eSport ne va jamais détrôner le vrai sport, il va grandir en parallèle"

L’ATP Tour est arrêté ? Pas de souci, David Goffin sort ses joysticks et brille au Tennis World Tour de Madrid sur Playstation 4. La Liga de foot est gelée ? Tranquille, Thibaut Courtois s’en va titiller les échappements de Charles Leclerc & Cie au volant des bolides des F1 Esports Virtual GP Series.

Pas de Premier League ? Chouette, voici l’ePremier League Invitational Tournament, engageant les 20 clubs de l’élite anglaise. Chacun d’eux est incarné par un de ses joueurs (Raheem Sterling pour City, Trent Alexander-Arnold pour Liverpool, Andre Gomes pour Everton) : le tournoi vient de sacrer en finale Diogo Jata (Wolverhampton). En Espagne, le Real Madrid représenté par son ailier Marco Asensio a remporté une Liga virtuelle, Adnan Januzaj tenant la manette pour la Real Sociedad.

En Belgique, le Standard représenté par son e-joueur a atteint les demi-finales de l’Ultimate QuaranTeam, une compétition FIFA20 lancée par un club anglais et qui aura réuni… 128 clubs européens

Nouveau marché

Entre les reports et annulations en cascade, la crise du Covid-19 aura au moins fait prospérer un secteur du sport : l’eSport. Il se pratique manettes à la main, popotin confortablement enfoncé dans le canapé, ou, dans sa dernière version digitale, en moulinant sur un vélo monté sur des rouleaux, comme lors des récents Tours des Flandres et de Suisse 2.0.

" C’est d’abord une possibilité pour les diffuseurs habituels, privés de leurs événements à retransmettre, d’exploiter leurs droits de diffusion sur d’autres produits ou plates-formes " explique Grégory Carette, expert à la RTBF pour la Thématique Jeux Vidéo et eSport. " Ici à la RTBF, on a pu ainsi valoriser notre contrat de Formule 1. Pour les sponsors partenaires des équipes, c’est une fenêtre idéale pour récupérer la visibilité perdue. Pour les Fédérations et les clubs, c’est une manière d’aller toucher un autre public ou même d’amener leur public traditionnel, généralement plus âgé, vers de nouveaux produits, pour créer une plus grande mixité de générations et de profils. Quitte à même parfois quitter les jeux de sports et aller sur les grands jeux du marché : en Belgique par exemple, Anderlecht et Malines participent au premier Championnat de Belgique de League of Legends, un jeu de combat qui n’a rien à voir avec le foot... "

La crise aussi du secteur

Partout le succès est au rendez-vous car avec le confinement, le public disponible n’a jamais été aussi large. En Angleterre, le Grand National, la course-phare de la saison hippique, s’est disputé en version digitale et a réuni… 5 millions de téléspectateurs ! En Finlande, le championnat de hockey sur glace a fait jouer ses play-offs sur écran : et si on avait fait pareil pour notre Pro-Ligue de foot ? Enfin la plate-forme mondiale de streaming Twitch a triplé ses audiences… rien que sur le mois de mars.

" C’est clair que c’est une aubaine pour le secteur " explique Nicolas Besombes, Maître de Conférences et chercheur en Sciences du Sport à l’Université de Paris, auteur de sa thèse d’Etat sur l’eSport. " Mais je ne me fais pas d’illusion : les nouveaux joueurs ou spectateurs, venus des sports traditionnels, retourneront à leur sport dès que le calendrier reprendra. Et puis le secteur du jeu vidéo souffre aussi de la crise corona : des événements pour gamers ont été supprimés, personne ne sait s’ils seront reprogrammés car les dates disponibles sont rares dans un calendrier déjà bien rempli. Depuis le début de la crise Covid-19 en France, le jeu vidéo a déjà perdu 20% de marché et sa visibilité chute. Et puis avec le confinement, les studios ne peuvent plus travailler pour développer les versions des jeux censées sortir à la fin de l’année, et l’industrie va fortement souffrir. Donc non : pour le succès du jeu vidéo, cette crise n’a rien d’un bienfait ! "