L'archer Jarno De Smedt, l'éliminé au 1er tour à Minsk: "Une bonne expérience"

Jarno De Smedt, deuxième plus jeune archer engagé en arc classique (recurve) lors des Jeux Européens de Minsk, a dû s'incliner d'un rien lundi au premier tour (32e de finale). "Je suis évidemment déçu mais je reste quand même satisfait et reconnaissant d'avoir pu vivre cette aventure", a déclaré le Belge de 19 ans, battu dès le premier duel éliminatoire.

Jarno De Smedt, 93e mondial, défiait le Luxembourgeois Jeff Henckels (World Archery 86) pour une place en seizièmes. Le match, très serré, a vu les archers se départager sur une seule et unique flèche. En effet, ils étaient à égalité après cinq sets (5-5), chacun en empochant un et les trois autres se terminant sur un score de parité. C'est alors qu'Henckels a envoyé une dernière flèche un peu plus proche du centre de la cible que De Smedt, éliminant le Belge de la compétition.

Pour rappel, un archer glane deux points s'il cumule plus d'unités que son adversaire sur un set (trois flèches) et un en cas d'égalité.

"Je reste mécontent de mes qualifications", a déclaré lundi Jarno De Smedt, 35e du tour préliminaire et donc contraint d'affronter un adversaire mieux classé que lui. "Je considère malgré tout que c'est une très bonne expérience pour le futur. Elle va me servir pour grandir petit à petit."

De Smedt a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait jamais tiré sous une telle pression et qu'il l'avait ressenti. "Ce ne sera plus le cas la prochaine fois", a-t-il ajouté, optimiste. "Je suis sûr que cela va m'aider à obtenir de meilleurs résultats et à encore progresser."

Jarno De Smedt, bien conscient d'être un peu trop tendre pour revendiquer une qualification olympique pour Tokyo en 2020, espère par contre être présent à Paris en 2024, son "objectif sur le long terme".