L'Angleterre partage 2-2 avec le Pays de Galles dans le groupe des Red Lions

L'Angleterre, 6e nation mondiale, n'a pu réussir mieux qu'un partage 2-2 (mi-temps: 1-0) avec le Pays de Galles, classé 25e à la FIH, dans son 1er match du groupe A, celui de la Belgique, à l'Euro messieurs de hockey, samedi matin à la Wilrijkse Plein d'Anvers. Ce faux pas inattendu des hommes de Danny Kerry, permet aux Red Lions de prendre la tête de la poule avant son duel de dimanche (18h00) contre l'Angleterre.

Avec l'arbitre belge Sébastien Duterme et l'Espagnol Andres Ortiz au sifflet, l'Angleterre menait 1-0 à la mi-temps grâce à un but sur penalty corner (pc) de Sam Ward (26e). Les Gallois sont revenus dans la partie peu après la pause sur leur deuxième pc, via Gareth Furlong (32e). Ils ont même failli réussir le hold-up parfait en fin de match sur un but contre leur camp des Anglais provoqué par Rhodri Furlong (52e), mais James Gall, sur pc, a in-extremis permis aux Anglais d'arracher un point dans l'avant-dernière minute du match (58e).

Victorieuse 5-0 de l'Espagne (FIH-9) dans son match d'ouverture vendredi, la Belgique (FIH-2), mène le groupe A avec 3 unités, devant l'Angleterre et le Pays de Galles (1 point). Les Espagnols, qui rencontreront les Gallois dimanche (13h30), n'ont pas encore débloqué leur compteur. La Belgique clôturera elle la 3e journée de la poule mardi contre le Pays de Galles (20h30).

Les deux premiers de ce groupe A se hissent en demi-finales où devraient les attendre les Pays-Bas (FIH-3) et l'Allemagne (FIH-7), grands favoris de la poule B, où ont également été versées l'Irlande (FIH-11) et l'Ecosse (FIH-21).