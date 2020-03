Koen Naert "mon cœur d'infirmier saigne"

Il s'en souvient comme si c'était hier. Le 22 mars 2016, le jour des attentats de Bruxelles, Koen Naert était aux premières loges. De sa propre initiative, il s'était porté volontaire pour venir en aide aux nombreux blessés qui affluaient à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, son ancien lieu de stage lors de l'année terminale de sa formation d'infirmier. Aujourd'hui, la crise sanitaire mondiale que nous traversons l'affecte particulièrement. "J'ai tout de suite compris que cette crise était grave" nous confie le champion d'Europe de Marathon (Berlin, 2018). "Certains rigolaient de ce virus venu de Chine mais je me suis tout de suite rendu compte que nous étions face à une crise très importante. Quand je lis les journaux et que je prends conscience de tout le travail auquel le corps médical doit faire face, je me sens mal. En tant qu'infirmier, c'est une situation très difficile à gérer. Mon cœur me dit de me rendre disponible mais je suis désormais athlète professionnel sous contrat et je me dois de respecter mes engagements à l'égard de mon employeur et rester concentré sur mon entraînement et la recherche de la performance."

Mais ce jeune trentenaire, papa d'un petit garçon, ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il pourrait apporter en tant qu'infirmier de formation. "J'en ai déjà parlé avec mon épouse" poursuit-il. "Si la situation devait continuer à s'aggraver comme en Espagne ou en Italie, je verrais avec mes partenaires et l'ADEPS (qui lui offre un contrat de sportif de haut niveau temps plein) s'ils m’autorisent à me porter volontaire. Parce que pour le moment, c'est très difficile de rester à la maison et de ne pas pouvoir aider."