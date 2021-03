Kite surf : Léléo Solitro, du Brésil à Zeebrugge

Il y a clairement des jours plus difficiles que d'autres pour mettre le nez dehors. Et ce matin de mars là, il fallait vraiment avoir envie de se mettre à l'eau. Un vent glacial, du gris à perte de vue, des giboulées et une mer vraiment peu accueillante. Malgré ces conditions compliquées, Léonardo Da Silva Solitro, Léléo de son surnom, est sorti de la voiture souriant à l'idée de se mettre à l'eau dans une mer à 10 degrés à peine. "Ca change des conditions que j'ai connues au Brésil" explique t'il d'emblée dune voix à l'accent chantant. "Mais ce n'est pas grave, il faut s'habituer à toutes les conditions. Et puis, il y a du vent, c'est le plus important."

Arrivé en Belgique il y a deux ans avec toute sa famille, Léléo est né au Brésil, d'un papa liégeois et d'une maman brésilienne. "Papa dirigeait une école de kite au Brésil. J'ai donc toujours baigné dans cet univers. Et à 7 ans, je pratiquais déjà".

Très vite, le jeune homme se met à la compétition avec un succès immédiat dans des compétitions locales, puis nationales et enfin internationales. A 16 ans, il est champion de Belgique U18 et vice-champion du monde dans sa catégorie d'âge. "Depuis que je vis en Belgique, c'est plus compliqué de m'entraîner parce que je dois à chaque fois faire 400 kilomètres aller-retour pour aller naviguer alors qu'au Brésil, la maison était directement sur la plage. Mais le kite, c'est toute ma vie, je pense à ça tout le temps. Je me sens libre quand je suis sur ma planche, je suis dans ma bulle et je m'amuse terriblement."

Comme tous les ados déracinés, Léléo a connu quelques soucis d'adaptation à sa nouvelle vie en région liégeoise. "Quand il est dans l'eau, c'est un autre homme" explique Pascal, son père. "Il est dans sa bulle et se transforme. Il est heureux alors que dans la vie de tous les jours, c'est parfois un peu plus compliqué."

Léléo est aujourd'hui habité par un projet. Celui de représenter la Belgique aux jeux de 2024 où la kite fera son entrée dans les programme olympique. "C'est un rêve pour moi, j'y pense en permanence" explique encore le discret jeune homme. Mais pour ça, il faut un statut et des moyens. "Nous avons introduit un dossier auprès du ministère des sports pour qu'il puisse être reconnu comme sportif de haut niveau" ajoute encore Pascal. "Cette reconnaissance nous permettrait de bénéficier de moyens pour renvoyer Léléo au Brésil dans notre famille pour qu'il puisse continuer à progresser."

Seule façon pour le grand espoir du kite mondial de continuer à naviguer en toute sérénité.