Kilian Jornet s'attaque au record du monde de 24 heures sur piste

C'est un record historique auquel s'attaquera dans les prochains jours Kilian Jornet, le plus grand coureur à pied de course de montagne de ces dernières années. Dans le viseur de l'Espagnol, le record du monde des 24 heures. Le principe est on ne peut plus simple: parcourir la plus longue distance possible en 24 heures. Un record détenu actuellement par une autre légende, le grec Yannis Kouros qui en octobre 1997 a fixé la marque à 303,5 kilomètres, soit une moyenne hallucinante de 12,625 kilomètres heure, moins de 5 minutes au kilomètres. Pour le battre, il faudra donc enchaîner près de... 760 tours de piste.

Le défi semble immense pour le spécialiste des courses de montagne (triple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc et double summiter de l'Everest, entre autres choses) habitué aux parcours en pleine nature et aux dénivelés importants. Mais l'Espagnol, qui s'est récemment testé sur un 10 kilomètres sur route (avec un temps de 29'59'', bien loin des chronos de référence de la discipline) se nourrit aux challenges. " Ce qui me motive, c'est sortir de ma zone de confort, essayer des choses différentes et voir ce dont je suis capable, qu'il s'agisse de grimper à haute altitude ou, dans le cas présent, de courir sur terrain plat" déclare Kilian Jornet dans un communiqué. "C'est amusant de découvrir les différentes choses que je peux faire. En plus d'être un bon test, s'entraîner sur le plat est l'occasion d'en apprendre davantage en matière de nutrition et de rythme, puis d'appliquer ces connaissances à d'autres activités, même à l'alpinisme par exemple. "

Le jour et l'heure du départ de ce projet baptisé Phantasm 24 et qui se déroulera à Mandalen en Norvège, pays d'adoption de la star de l'ultra trail, dépendent désormais de la météo. Mais une chose est sûre, l'immense communauté de la course à pied est plus que jamais dans les starting blocks.