Khadjou Sambe, 1ère femme sénégalaise à devenir surfeuse professionnelle - Surf - 17/08/2020 Cap sur le Sénégal, ce pays d'Afrique bien connu des touristes amoureux de belles plages. Les vagues de l'océan atlantique permettent aux surfeurs de s'éclater...et aux surfeuses ! Depuis peu, une jeune fille a décidé d'en faire son métier. Elle a du se battre pour imposer son choix et devenir par la même occasion un modèle pour les autres. Elle a du style. La volonté et la rage de réussir chevillée à la planche. Khadjou Sambe est la 1ère femme sénégalaise à devenir surfeuse professionnelle. Depuis son village de pêcheurs, Khadjou regardait les hommes s'entraîner. Elle, elle n'avait droit qu'au kayak...Alors elle s'est battue, contre les préjugés, contre sa famille. Pendant 2 ans et demi, ses parents lui ont interdit d'aller dans l'eau. Elle a persévéré.