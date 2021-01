Kansas City défendra son Super Bowl contre Tampa Bay, 10e finale pour Brady

Chiefs-Buccaneers sera l'affiche alléchante du 55e Super Bowl: Kansas City a écarté Buffalo (38-24) dimanche et défendra son titre contre Tampa Bay, qui s'est imposé à Green Bay (31-26) plus tôt et jouera cette finale à la maison, le 7 février.

Un choc intergénérationnel aura lieu en Floride. D'un côté Tom Brady, depuis longtemps entré dans la légende de la NFL et qui tentera à 43 ans d'être sacré pour la 7e fois en dix participations à un Super Bowl. De l'autre, Patrick Mahomes, 25 ans, dont le talent éclabousse la ligue depuis trois saisons (MVP 2018) et qui fut renversant lors de la dernière finale remportée contre les 49ers de San Francisco (31-20).

La franchise du Missouri briguera son 3e trophée Vince Lombardi (1970, 2020), celle de Floride son 2e (2002), avec, qui sait, un avantage, puisqu'elle jouera en son Raymond James Stadium. C'est la première fois en 55 éditions qu'un finaliste "reçoit".

Les Bucs ont mérité cet honneur, parvenant à faire déjouer les pronostics qui voyaient plutôt Green Bay s'imposer en son Lambeau Field, garni d'environ 6.500 fans autorisés à se tenir à distance, coronavirus oblige.

"Cela a été un long processus pour toute l'équipe, et aujourd'hui, c'était juste un grand effort collectif. Notre jeu a été sporadique, mais la défense est montée en puissance et nous allons en avoir besoin à nouveau dans quelques semaines", a commenté Brady.

Suspense

La star de 43 ans, qui a quitté les New England Patriots en mars dernier après vingt ans d'exploits et de records en NFL, pourrait devenir le deuxième quarterback de l'histoire à mener deux différentes franchises au titre, après Peyton Manning champion avec Indianapolis (2007) puis Denver (2016).

Son duel de vétérans avec Aaron Rodgers, de six ans son cadet et probable futur MVP de la saison, promettait d'envelopper de suspense ce choc. Ce fut le cas.

Brady a commencé très fort, en trouvant Mike Evans pour le premier touchdown en début de match. Sur quoi son rival a répondu, d'une passe de 50 yards qui a envoyé Marquez Valdes-Scantling dans l'en-but (7-7).

Après une course de 20 yards de Leonard Fournette qui a remis les Bucs devant au score (14-7), Brady a réussi un premier break, juste avant la sirène annonçant la pause, en délivrant une passe superbe à Scotty Miller (21-10). Et en début de 3e quart-temps, il a trouvé Cameron Brate pour son 3e touchdown.

A 28-10 au tableau d'affichage, peu ont cru à un retour possible de Green Bay. Mais c'était sans compter sur Rodgers, qui a d'abord envoyé Robert Tonyan dans la zone adverse, puis son running-back Davante Adams pour revenir à cinq longueurs.

Impérial Mahomes

Le dernier quart-temps fut celui d'une pression considérablement accrue sur les épaules des deux stars. Brady y a concédé ses 2e et 3e interceptions, Rodgers n'a pu conduire son équipe à un 4e touchdown.

Il s'y est approché à 26 yards, mais au lieu de le laisser lancer une 4e et dernière tentative, son équipe a choisi d'ajouter trois points sur tir au but, ne faisant que réduire l'écart au score. Un choix tactique peu compréhensible.

Il y a eu moins de suspense à l'Arrowhead Stadium, l'antre des Chiefs qui ont fait respecter la logique face à des Bills impuissants face à l'armada offensive rouge.

Longtemps incertain, après la commotion cérébrale récoltée au tour précédent, Patrick Mahomes a été à la hauteur, précis et clinique dans ses lancers dont trois ont été convertis en touchdowns.

Le premier a eu la bonne idée de trouver Mecole Hardman, quelques minutes à peine après que ce dernier eut commis une erreur à la réception d'un coup de pied, débouchant sur le premier touchdown de Buffalo.

Et après deux autres "TD" à la course de Darrel Williams et Clyde Edwards-Helaire, Mahomes a ensuite envoyé deux fois Travis Kelce dans la zone pour donner une avance plus confortable au score (38-15) en début de 4e quart-temps.

"Le truc avec notre équipe, c'est que nous nous faisons confiance, et chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous donnons tout ce que nous avons. Mais le travail n'est pas terminé", a prévenu Mahomes.