Joost Vandendries, le skieur pressé

C'est le sport terrestre non-motorisé le plus rapide au monde. Plus de 200 km/h, parfois 250 (le record du monde d'Ivan Origone est de 254,958 km/h) sur des skis.

Le ski de vitesse. Une discipline extrême pratiquée par quelques dizaines de skieurs seulement à l'échelle de la planète dont le belge Joost Vandendries. La semaine dernière, sur la mythique piste de Chabrières à Vars (réputée pour être la plus rapide du monde), il a battu le record de Belgique de la discipline (de 215,311 km/h à 218,845 km/h) qui tenait depuis ... 22 ans.

Un aboutissement pour ce sportif amateur passionné de vitesse et de glisse et qui consacre tout son temps libre à la pratique de ce sport extrême dans lequel le moindre détail compte. "Notre sport se rapproche de la Formule 1, tant les détails sont importants" explique le skieur belge le plus rapide du monde. "Si tous les détails sont sous contrôle, tu performes. Si la moindre petite chose coince, impossible d'aller vite".

Les détails, c'est avant tout l'équipement. Une combinaison en latex ultra-moulante, des ailerons aux pieds, des skis de 2m40, un casque et des bâtons profilés.... Deux heures pour tout enfiler. L'obsession, c'est l'aérodynamisme, optimiser son CX, le coefficient de pénétration dans l'air, offrir le moins de résistance possible pour glisser vite. Et une position de recherche de vitesse (la position de l’œuf) mille fois répétée pour une énorme poussée d'adrénaline de moins de 20 secondes à flirter avec ses limites et les lois de la physique. Aujourd'hui, Joost Vandendries fait partie d'un cercle très fermé, une petite famille de skieurs intrépides qui défient les lois de la gravité.