JO de Tokyo : La vente des tickets belges commence aujourd'hui

Dans 400 jours s'ouvriront les Jeux olympiques de la XXXIIe olympiade à Tokyo, mais il est déjà temps pour les amateurs belges de réserver leurs tickets.



La vente mondiale des tickets pour ces JO de l'été prochain s'ouvre en effet ce jeudi à 10h00 (heure belge). 9.000 des 7,8 millions de tickets disponibles sont réservé au public belge.



La société française Eventeam, associée au Comité Olympique et Interfédéral Belge depuis les Jeux de Rio en 2016, est en charge de la billetterie pour les supporters belges. Pour passer commande, les amateurs doivent se rendre sur le site www.eventeam.be



Cinq catégories de billets, de A à E, en fonction du positionnement sont disponibles. Pour assister à la cérémonie d'ouverture, il faudra débourser entre 116 et 2.473 euros. Le prix d'une place pour une finale d'athlétisme en catégorie A est fixé à 1.099 euros. La première phase de vente des billets réservée au public local s'était déroulée entre les 9 et 28 mai. Une loterie est organisée ce 20 juin pour départager les trop nombreux résidents japonais qui avaient, alors, fait part de leurs demandes d'inscription.