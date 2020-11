Jeux Olympiques 2021 : lueur d'espoir avec une première compétition organisée à Tokyo

Une première compétition internationale s’est déroulée ce week-end à Tokyo qui accueillera (si tout va bien) les prochains Jeux Olympiques fin juillet. Le concours de gymnastique de l’Amitié et de la Solidarité s’est en effet tenu au Yoyogi National Stadium. Une compétition à quatre pays et qui était considérée comme un véritable test sanitaire.

Chine, Russie, Etats-Unis et Japon, telles étaient les nations participant à l’événement. Amitié et Solidarité, tels étaient les maîtres-mots de cette compétition. La première à échelle internationale sur le sol japonais depuis le début de la pandémie. Une vingtaine de gymnastes étrangers ont donc débarqué au Japon. Avec des mesures de sécurité ultra-poussées. Les Américain(e) s, par exemple, ont dû respecter une "quarantaine" avant de mettre le pied sur le sol japonais. Des tests de dépistage ont ensuite été effectués quotidiennement.

Le CIO très attentif

Les Américaines avaient fait le déplacement à Tokyo - © CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Yoshiro Mori, le président du comité d’organisation des Jeux de Tokyo, et Seiko Hashimoto, la ministre chargée du dossier olympique, étaient présents. Et Thomas Bach, le Président du CIO, a même adressé un message par vidéo interposée. Expliquant que la tenue de cet événement démontrait qu’il était possible d’organiser une épreuve sportive en toute sécurité.

Encourageant

Thomas Bach qui devrait d’ailleurs effectuer un premier déplacement symbolique à Tokyo le week-end prochain. Histoire de marquer son soutien aux organisateurs.

Ce concours de gymnastique avec une trentaine d’athlètes est évidemment loin de représenter un événement comme les Jeux qui devraient accueillir plus de 10.000 sportifs et sportives l’été prochain. Imaginons les contrôles, les tests covid incessants, le public masqué et réduit. Bref des Jeux a minima… mais des Jeux quand même. Impossible de dire à quoi ils ressembleront vraiment. La seule certitude à l’heure qu’il est, c’est que la majorité des Japonais n’y croient pas ou peu. Au Japon, le COVID a tué, depuis janvier, moins de 2.000 personnes (contre plus de 13.000 chez nous), mais la peur de l’arrivée massive d’étrangers venus des quatre coins du monde reste omniprésente. Reste à l’olympisme à convaincre le monde que les Jeux survivront à la pandémie.