Jeux olympiques: 2 skaters belges à Tokyo!

L'information sera officialisée lors de la conférence de presse du comité olympique et interféderal belge (COIB) ce vendredi mais c'est désormais une certitude, deux belges représenteront la Belgique aux JO cet été à Tokyo dans les épreuves de skateboard, un sport qui intègre pour la première fois le programme des épreuves olympiques.

Lore Bruggeman (19 ans) chez les filles et Axel Cruysberghs (26 ans) chez les garçons ont obtenu et validé leur ticket grâce à leurs récents bons résultats aux championnats du monde qui viennent de se dérouler en Italie et où ils ont respectivement pris la 15e et la 17e place. "Au ranking olympique nettoyé par nation et officalisé par World Skate, la fédération internationale, ils occupent les 16e et 18e place" explique Kevin Bronckaers, le directeur technique de Skate Vlaanderen. "Il fallait faire partie du top 20 pour se qualifier pour les jeux. Tokyo, ce sera évidemment une première mais le but, c'est de préparer l'avenir et déjà penser aux jeux de Paris en 2024 et de Los Angeles en 2028."

Los Angeles où vit Axel Cruysberghs, Axel Crusher de son surnom, un rider qui s'est fait une réputation sur le circuit international et sur les réseaux sociaux où ils est suivi par plusieurs dizaines de milliers de fans, notamment sur Instagram. Lore Bruggeman, qui pratique également le snowboard, a quant à elle connu une ascension fulgurante après plusieurs médailles d'argent décrochées en coupe du monde lors de la saison 2018. "Aux jeux, tout est possible" explique encore Kevin Bronckaers. "Nous allons en tous cas mettre aux points des runs qui permettront de gagner un maximum de points aux yeux des juges pour essayer d'aller embêter les meilleurs."