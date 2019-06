Jelle Geens, vainqueur à Montréal et premier belge à s'imposer en WTS, Claire Michel 6e

Jelle Geens a écrit une page de l’histoire du triathlon belge ce samedi à Montréal. Il est devenu le premier belge à s’imposer en World Triathlon Series, le plus haut niveau du triathlon courte distance.



Il a réglé au sprint le triple champion du monde en titre Mario Mola et le Canadien Tyler Mislawchuk après 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied.



Le scénario de la course a été limpide. Les nageurs les plus rapides ne sont pas parvenus à créer de grandes différences et le peloton s’est rapidement regroupé à vélo. C’est un groupe de 29 triathlètes qui a rejoint la deuxième transition. Jelle Geens, en très grande forme à pied ces dernières semaines, a été tout simplement étourdissant. Il s’est directement positionné aux avant-postes. A mi-course, ils n’étaient plus que quatre (Mola, Murray, Mislawchuk, Blummenfelt) à l’accompagner. Au prix d’un finish rageur, il a été le premier à couper la ligne.



Claire Michel a aussi réalisé une magnifique performance à Montréal. Elle s’est classée 6e de la manche canadienne des World Triathlon Series, le championnat du monde de la discipline. L’Américaine Katie Zaferes s’est imposée devant les Britanniques Georgia Taylor-Brown et Jessica Learmoth.



Sortie de l’eau en 19e position, Claire a entamé la deuxième partie de son triathlon avec 31 secondes de retard sur la tête. Coincée dans un deuxième groupe, elle a encore concédé une trentaine de secondes aux meilleures (Knibb, Zaferes, Learmonth, Taylor-Brown, Betto et Kingma).



La médaillée de bronze des derniers championnats d’Europe a entamé la course à pied, son point fort, à la 15e place. Elle a ensuite grappillé place après place pour terminer aux portes du Top 5. En 17 minutes et 10 secondes, elle a couru le 7e temps de toutes les participantes.



La Bruxelloise a signé la deuxième meilleure performance de sa carrière à ce niveau. Elle s’était classée 5e à Yokohama la saison dernière. Elle marque des points importants dans la course aux JO.



Au classement des WTS, Zaferes, quatre victoires en 5 courses, occupe largement la tête avec 4925 points, devant Learmonth (4170) et Taylor-Brown (3925). Grâce à sa perf', Claire Michel bondit de 10 places pour se hisser au 18e rang (1285).