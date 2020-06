JCVD : "Au cinéma comme en sport, la petite Belgique crée des champions à l'image de Kompany ou De Bruyne"

C’est à un entretien hors du commun auquel on vous convie ce dimanche à 18h50 sur la 1. Jean-Claude Van Damme sera interviewé par Frank Peterkenne dans le Week-end Sportif. Chacune des apparitions télés de la star des films d’action est un évènement et dans cet entretien enregistré ce samedi, il a accepté de répondre à des questions qu’on ne lui avait sans doute jamais posées. Car outre le fait d’évoquer son actu cinéma, JCVD se remémorera ses débuts dans les arts martiaux et parlera de son programme "Train With Van Damme" sorti durant le confinement. La Star Hollywoodienne reste attachée à la Belgique et à ses sportifs: "On parle de star, de Kompany à De Bruyne en passant par Eddy Merckx. La Belgique pour un petit pays crée toujours des champions que les autres grands clubs achètent par la suite. C’est quelque chose que l’on retrouve aussi dans le monde du cinéma". La suite de ce long entretien est à découvrir ce dimanche.

L’émission reviendra aussi sur les dernières infos en provenance du Standard, sur la Bundesliga et le phénomène du "Train At Home" tandis que Gérald Wéry enfourchera une nouvelle fois son vélo pour partir à la découverte de sportifs amateurs.