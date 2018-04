J-100 avant le début des Jeux Européens à Glasgow

Dans cent jours, soit du 2 au 12 août, Glasgow aura un petit air de cité olympique. Plusieurs fédérations ont rassemblé leurs forces pour mettre sur pied les premiers "Championnats d'Europe multisports". La cité écossaise accueillera des épreuves de cyclisme (route, piste, VTT et BMX), de natation, de gymnastique, de golf, de triathlon et d'aviron. Autant d'opportunités pour nos représentants de porter haut les couleurs de la Belgique.

Nina Derwael (barres asymétriques), Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts (golf), Pieter Timmers (natation) ou nos cyclistes et nos triathlètes (Maarten van Riel et Claire Michel) pourraient - entre autres - nous valoir de belles satisfactions.