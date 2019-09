Isaac Kimeli - © JASPER JACOBS - BELGA

Isaac Kimeli remporte le 5000m du Mémorial et se qualifie pour les JO de Tokyo - Mémorial Van... Isaac Kimeli a remporté le 5000m du 43e Mémorial Van Damme, organisé en marge de la finale de la Diamond League, vendredi soir au stade Roi Baudouin. Il a réalisé le temps de 13:13.02. Il était déjà qualifié pour les Mondiaux de Doha depuis le 2 mai et ses 13:18.19 réalisés à Palo Alto. Il a signé son record personnel et de nouveau couru sous la limite des 13:22:50. De plus, il a réalisé le minimum en vue des JO de Tokyo (13:13.50). L'Américain Ben True a fini 2e en 13:16.75 et le Marocain Soufiyan Bouqantar 3e en 13:18.74. Robin Hendrix, lui aussi assuré d'aller au Qatar, a pris la 5e place en 13:22.69.