Hervé Hubeaux, le sac de sable d'Anthony Joshua

Il y a quelques semaines, l'Andennais Hervé Hubeaux avait passé quelques jours en France pour aider Tony Yoka, champion olympique des lourds à Rio en 2016, à préparer son 2e combat professionnel. Une première expérience de partenaire d'entraînement très enrichissante.

Cette fois, c'est à Sheffield que le champion du monde junior s'est rendu la semaine dernière pour officier en tant que sparring partner d'Anthony Joshua, le meilleur boxeur du monde actuellement.

C'est que le Britannique, numéro un mondial des lourds (20 combats et 20 victoires par KO) prépare un combat de titans (ce 31 mars à Cardiff) face au Néo-zélandais Joseph Parker (24 victoires/0 défaite).

En jeu, le titre mondial WBO ! Joshua détient actuellement 3 des 5 ceintures majeures et tentera donc d'en accrocher une 4e. Le Britannique est invaincu depuis son titre olympique à Londres en 2012 et a donc choisi un namurois comme partenaire d'entraînement pour préparer son prochain combat.

"Etre sparring de Joshua, c'est comme jouer au tennis avec Federer. Alors, les deux premiers rounds, j'étais un peu crispé. Je me demandais un peu ce qui allait arriver après mes coups. J'étais un peu méfiant mais finalement, c'est quelqu'un de très respectueux et tout s'est bien passé. Comme Tony Yoka, il est très grand (près de 15 centimètres en plus que moi) et son allonge est donc difficile à contrer. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est sa lecture et sa gestion du ring et de son adversaire. C'est difficile de lui échapper. Et quand les coups partent, ce sont des coups de poids lourds, ça cogne bien. Ceci étant, c'est une très chouette personne, quelqu'un de très accessible qui s'entraîne avec des jeunes. Mais c'est évident que ce genre d'expérience permet de prendre conscience de la différence qui me sépare du top niveau. On comprend vite les choses sur lesquelles il faut travailler", nous détaille Hervé Hubeaux.