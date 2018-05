Hermien Peters décroche le bronze en K1 500m à Szeged

Hermien Peters est montée sur la troisième marche du podium du K1 500m, samedi, lors de la manche de Coupe du monde de kayak à Szeged, en Hongrie.

Peters a conclu sa course en 1:49.059. La Néo-Zélandaise Caitlin Ryan (1:46.576) s'est imposée devant la Hongroise Dora Bodonyi (1:47.748).



Lize Broex a terminé deuxième de la finale B en K1 500m en 1:52.519. La Russe Elena Aniushina s'est imposée (1:51.580).



En finale du K2 500m, Lize et Peters se sont classées huitième. Le duo belge a terminé sa course en 1:44.724. Les championnes du monde néo-zélandaises Carrington et Imrie l'ont emporté en 1:39.018.

Le duo autrichien Lehaci - Schwarz (1:39.980) a pris la deuxième place devant les Portugaises Portela-Vasconcelos (1:40.785).



Artuur Peters a, lui, remporté la finale B en K1 1000m. Il se classe ainsi 10e sur 41 engagés. Peters s'est imposé en 3:31.653.