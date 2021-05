Heimanu Taiarui, le Ballon d’Or 2015 de Beach Soccer débarque à Braine l’Alleud

Vous ne le connaissez peut-être pas mais Heimanu Taiarui c’est une superstar mondiale du Beach Soccer. Capitaine de Tahiti, il est double vice-champion du monde (2015 et 2017). En 2015, lors de la Coupe du monde qui s’est déroulée au Portugal, Heimanu est même sacré meilleur joueur de la planète de Beach, soit le Ballon d’Or. Bref vous visualisez le personnage. Et ce personnage vient de débarquer à Braine l’Alleud au sein du club de Jeremy Chojnowski , la Newteam Brussels .

Imaginez Cristiano Ronaldo signer à Anderlecht, en tant qu’entraîneur-joueur, ce serait totalement fou non ? Eh bien c’est ce qu’il vient de se passer en Beach Soccer. Le club de Newteam Brussels basé à Braine l’Alleud vient d’engager Heimanu Taiarui, le Ballon d’Or de Beach Soccer en 2015 pour jouer et entraîner ses équipes premières.

Heimanu Taiarui, le Ballon d’Or 2015 en compagnie des Portugais Alan (Ballon d’Argent) et Madjer (Ballon de Bronze et meilleur buteur de la Coupe du Monde 2015). © FIFA

Avec cette arrivée remarquée, le club vise, déjà, un objectif à court terme. Sous les ordres et avec les pieds du Tahitien, la Newteam espère faire de bons résultats à la Coupe d’Europe des clubs en juillet prochain chez les hommes et chez les femmes (avec un record de deux équipes séniors par catégorie !).

Mais la présence du Ballon d’Or 2015 dans les sables de notre plat pays est aussi un plaidoyer envoyé, par le meilleur club belge, à son sport. Il y a une véritable volonté de développer le Beach en Belgique. D’ailleurs les terrains de Beach Soccer apparaissent de plus en plus à côté des terrains verts traditionnels au sein des clubs belges.

Et puis, il y a aussi un intérêt plus national avec l’espoir de revoir dans quelques années une équipe nationale belge de Beach Soccer, presque 20 ans après la 9e place des Sables Rouges à l’Euro 2004 (équipe dans laquelle on retrouvait des joueurs comme Gilles De Bilde ou Gert Verheyen). D’ailleurs, si vous pensez la question à Heimanu, lui ne comprend pas comment un pays comme la Belgique ne possède pas d’équipe nationale de Beach Soccer.

En attendant, la prochaine Coupe du Monde de Beach soccer se déroulera cet été, du 19 au 29 août en Russie et Heimanu Taiarui et les Tiki Toa (surnom de l’équipe de Tahiti, d’ailleurs adepte du Haka avant ses matches) espèrent bien décrocher sa première étoile.