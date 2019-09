Hans Van den Buverie premier vainqueur de l'Iron Lakes

Hans Van den Buverie a remporté la première édition de l’Iron Lakes, le seul triathlon longue distance disputé en Belgique. Le triathlète a été à la hauteur de son statut de favori aux lacs de l’Eau d’Heure.



Il a bouclé les 3,8 kilomètres de natation, les 180 km de vélo et les 42.195 km de course à pied en 8 heures 55 minutes et 47 secondes. Il a devancé Nelis Pex de plus de 12 minutes. Le Montois François Fouss a complété le podium à 21 minutes et 51 secondes du vainqueur.



Tom De Mets a gagné le "demi" (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km à pied) en 4 heures 19 minutes et 30 secondes. Thomas Vanhalst et François Reding ont terminé deuxième et troisième. Alexandra Tondeur s'est imposée chez les dames (4h41'39'').



Pour sa première édition, l’Iron Lakes a réuni 1000 participants sur le "full" et le "half". Les organisateurs ambitionnent d’obtenir le label Ironman dans les prochaines années.