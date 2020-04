Guillermo Guiz : "Deschacht, un des pires mecs que j'ai côtoyé dans le monde du foot"

Guillermo Guiz était l’invité de Benjamin Deceuninck dans l’InstaLive RTBF Sport ce vendredi ! L’humoriste a troqué ses rêves de footballeurs pour la lumière des salles de spectacles il y a quelques années. Ses passages au Standard à Anderlecht mais aussi au White Star, il est revenu sur ses meilleurs moments, concédant toujours avoir gardé un faible pour les Rouches.

"Gui" comme on le surnomme, n’a pas percé en tant que footballeur, souvent rattrapé par des blessures et parfois trop irrégulier. Mais en ayant évolué dans les meilleurs clubs de Belgique il a croisé de très bons joueurs.

"Le joueur qui a eu la carrière la plus importante avec qui j’ai joué c’est Olivier Deschacht. J’ai joué trois ans avec lui. Humainement, c’est vraiment un des pires mecs que j’ai côtoyé dans le monde du foot. A l’époque, il a sans doute évolué et mûri, quand je vois ses dernières interviews c’est en tout cas ce que je me dis. Mais il était très très arrogant quand on avait 15-16 ans, c’était sans doute le gars le moins sympa avec qui j’ai joué. Mais il était très arrogant, hautain. J’ai joué avec lui de mes 15 à 16 ans, il était vraiment très bon. C’était un très bon joueur à qui on ne prenait pas le ballon. J’ai souvent trouvé qu’on le sous-estimait par la suite. Au Standard, j’ai joué avec Izzet Akgul, Onder Turaci et Luigi Pieroni."

Pourquoi le football n’est pas devenu un métier ? " Surtout à cause du physique, j’étais blessé tout le temps à partir de mes 12 ans. J’avais des jambes en mousse, j’étais vraiment blessé très souvent. Le foot et moi c’est une succession de reprises et d’arrêts. A 16 ans je me suis fait opérer des deux rotules, or c’est vraiment la bonne période pour savoir si on fait du foot son métier. Une période cruciale. "

Quelles différences entre jouer un match de foot et monter sur scène : "J’ai joué au White star en équipe première. Malines est venu me voir, ils m’ont fait visiter les installations etc. Malines vient me voir trois fois après et je fais trois matches pourris. Dans un match de foot, tu ne sais jamais si tu vas être bon ou pas. Je passais parfois complètement à travers et je ne savais pas pourquoi. Sur scène, je prépare encore et encore mon spectacle et il y a une marge beaucoup moins grande. Même si parfois on a moins d’énergie. Dans un match de foot parfois si tu foires ta première passe, tu es transparent le reste du match. Sur scène, tu la testes avant ça ta première blague."

L’humoriste s’est récemment remis au sport, et il en ressent les effets positifs : "Je refais du sport depuis 6 mois et ça me fait beaucoup de bien sur scène, en termes de posture etc." Même s’il s’est arrêté avec le confinement, hypocondriaque, il ne sort même plus faire ses courses. "On vient déposer des petites choses pour moi."