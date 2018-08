Ghys et De Ketele : "Un titre qui signifie beaucoup"

Robbe Ghys et Kenny De Ketele sont devenus champions d'Europe de course à l'américaine, lundi à Glasgow. Au terme d'une course de 50 km (200 tours) agrémentés de 20 sprints, ils ont totalisé 60 points pour 49 aux champions du monde allemands Theo Reinhard et Roger Kluge. Les Britanniques Oliver Wood et Ethan Hayter ont arraché de justesse la médaille de bronze aux Espagnols avec 38 points. "C'est un titre au caractère", a commenté L'expérimenté Kenny De Ketele qui enlève à 33 ans son 3e titre continental dans cette discipline après ceux de 2008 et 2011 avec Iljo Keisse. Ghys, 21 ans, obtient son premier grand titre.

Il s'agit de la 6e médaille et de la 2e en or de la Belgique dans cette édition inaugurale des Championnats sportifs européens organisé dans la plus grande cité écossaise. C'est aussi la 3e du cyclisme sur piste après le bronze de Jolien D'hoore (scratch) et l'argent de Kenny De Ketele (course aux points).

"Cela signifie beaucoup après toutes ces années où on a accumulé les places d'honneur et les médailles. Cela fait du bien de retrouver la plus haute marche du podium et d'avoir le plus beau métal" a souligné De Ketele qui enlève sa 7e médaille dans cette épreuve officiellement appelée "Madison". Il avait remporté l'argent en 2010 et 2014 et le bronze en 2013 et 2016.

"C'est un titre dans un palmarès, c'est aussi un encouragement", a estimé Ghys qui avait reçu sa chance de la part du coach fédéral Peter Pieters qui avait la particularité de voir son fils Roy disputer la course sous le maillot des Pays-Bas.

Ce succès est d'autant plus important que ce résultat entre en ligne de compte pour le classement qui servira à déterminer les équipes autorisées à se rendre aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

"L'épreuve revient aux Jeux Olympiques (après avoir été absente à Londres et Rio). J'avais été présent à Pékin avec Iljo (Keisse) et Tokyo pourraient être mes derniers Jeux. Maintenant avec Robbe, nous sommes peut-être la meilleure équipe belge du moment sur papier. Mais en deux ans beaucoup choses peuvent changer et en plus il y a Moreno De Pauw et Lindsay De Vylder qui peuvent intégrer l'équipe à tout moment. Notre équipe belge de Madison est armée pour les prochaines échéances", dit Kenny De Ketele.

La course s'est jouée entre le 40e et le 50e tour, quand l'Allemand Kluge a attaqué et que De Ketele a réussi à le suivre fort de son expérience "je l'ai senti partir".

Le duo a réussi son coup. En prenant un tour au reste des concurrents, Belges et Allemands se sont assurés 20 points et les deux premières places du classement. Les deux premières places sur la boîte n'allaient plus jamais varier. Les Belges ont marqué les maillots arc-en-ciel à la culotte. "A la fin on gagnait des points ou on en perdait sur eux. C'était incroyablement rapide. Ce titre on l'a eu au caractère", a expliqué De Ketele. "L'Espagnol Albert Torres était intenable, sans doute le plus fort aujourd'hui, mais les Britanniques en prenant eux aussi un tour au reste des coureurs dans les ultimes boucles ont assuré la troisième place pour la plus grande joie d'un public local aux anges."

"Maintenant c'est au tour de Lotte (Kopecky) et Jolien (D'hoore)" a conclu De Ketele à l'adresse des deux filles qui disputeront l'américaine mardi.