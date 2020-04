Gardez la forme avec l'ADEPS - épisode 19 : Fitness

En collaboration avec l’ADEPS et l’ensemble de ses moniteurs et collaborateurs, nous vous proposons des vidéos pour vous inspirer et vous maintenir en forme, malgré le confinement à la maison. Des capsules quotidiennes pour tous les publics, tous les âges et tous les niveaux. Avec peu ou pas de matériel.

En cette période, il est important de BOUGER, de se tenir éveillé. Une activité régulière et modérée est bénéfique. Elle renforce nos défenses immunitaires. Alors exercez-vous, à la maison avec plaisir et sans forcer. Et si vous sortez faire de l’exercice, n’oubliez pas : faites-le près de chez vous, avec maximum une autre personne vivant sous le même toit, et avec les distances de sécurité requises. Ayons l’esprit sportif, pour nous et pour les autres.