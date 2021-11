Gala du Sport 2021 : voici les nommés pour succéder à Wout van Aert et Emma Meesseman

Sportspress, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a dévoilé lundi ses nommés pour les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Equipe, Entraîneur et Paralympien de l’année 2021. Les lauréats seront connus le dimanche 19 décembre lors d’une cérémonie organisée à Schelle.

Les votants sont des journalistes professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée "Sportif et Sportive de l’Année" qui ne sont plus en activité. Les listes dévoilées lundi ne sont pas limitatives. Chaque votant a la possibilité d’opter pour un candidat de son choix grâce à une wildcard.