Futurs retraités, en forme, ils sont les perdants du report des JO de Tokyo

Face à la pression grandissante des athlètes et des comités nationaux, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques d’un an . Cette décision si elle est considérée comme sage et adaptée à la situation sanitaire, n’a pas le même impact sur tous les sportifs de la planète. Focus sur les athlètes qui vont "souffrir" de ce report.

Ils devaient finir leur carrière cet été

Dans une carrière réglée au millimètre et marquée par les sacrifices, se fixer un objectif est un moteur. Beaucoup de sportifs avaient indiqué que Tokyo serait leur ultime défi. Ann Wauters (37 ans et les genoux qui grincent), Federica Pellegrini (31 ans titrée à Pékin en 2008), Ryan Lochte, (35 ans, douze médailles olympiques dont six en or) ou Allyson Felix (34 ans, 30 médailles internationales, dont six titres olympiques) étaient de ceux-là. Ce sera sans doute aussi le cas de Simone Biles (23 ans), attendue comme une des stars de l’été japonais. La fièvre olympique les fera tenir un an de plus.



Tous n’auront pas cette force ou cette possibilité. Pieter Timmers, vice-champion du 100 libre à Rio, s’arrêtera au terme de cette saison particulière. Comme prévu.



Des points d’interrogation entourent les participations de Roger Federer, Serena Williams ou de Kohei Uchimura. L’or olympique est le seul titre qui manque au fabuleux palmarès du maestro suisse. Mais à 38 ans, chaque année complique sa tâche. Quant au Japonais, LE gymnaste de la dernière décennie, il se faisait discret. Sa présence à Tokyo était déjà incertaine à 31 ans, alors à 32… Quid de certains vieux Lions qui voulaient rugir une dernière fois aux JO avant de ranger le stick ? Le défi d’une triple couronne (mondiale, européenne et olympique) est attirant et devrait suffire à prolonger de quelques mois.