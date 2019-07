Frederik Van Lierde n'ira pas à l'Ironman d'Hawaï cette année

Frederik Van Lierde ne disputera pas les championnats du monde d’Ironman à Hawaï. Le triathlète était qualifié suite à sa victoire à Lanzarote, mais il a décidé de faire l’impasse. A 18 mois de la retraite, il veut se concentrer sur d’autres objectifs.



"Il n’y aura pas de championnats du monde à Hawaï cette année pour moi. C’est une décision difficile mais je suis dans les 18 derniers mois de ma carrière et je dois faire des choix. Mon but est d’ajouter quelques victoires en Ironman à mon CV. Mettre Hawaï à mon agenda aurait compliqué les choses puisqu’il faut sacrifier des mois d’entraînement pour une course. J’ai gagné Hawaï en 2013 et à ce stade, je ne pense pas que j’ai encore quelque chose à prouver là-bas", explique-t-il sur sa page Facebook.



Van Lierde a préféré opter pour une participation aux championnats du monde d’Ironman 70.3 (la moitié de la distance) à Nice. On sait qu’il entretient avec la ville française un lien très particulier. Il s’est imposé 5 fois sur la Promenade des Anglais en Ironman. Il va tenter de briller à nouveau dans le sud de la France mais en demi.



Van Lierde sera aussi au départ des "complets" de Barcelone en octobre et de Cozumel en novembre.